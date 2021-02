Intimaron al retiro de carteles proselitistas de columnas de alumbrado público

Martes, 02 de febrero de 2021

Fue por el incumplimiento a la ordenanza 6864 aprobada y promulgada el año pasado, que prevé multas a los que coloquen anuncios proselitistas en mobiliarios urbanos.



Los carteles fueron colocados en columnas de luminarias ubicadas a lo largo del corredor Belgrano y la avenida Centenario. El plazo para su retiro es de 24 horas, y en caso contrario lo harán equipos comunales, con gasto a cargo del infractor. Las actuaciones serán giradas al Tribunal de Faltas.



La Municipalidad de Corrientes procedió a intimar a los responsables de colocar cartelerías en las avenidas, para que en el término de 24 horas procedan a retirar los carteles proselitistas colocados durante el fin de semana a lo largo del corredor Belgrano (avenidas Independencia, Pedro Ferré y 3 de Abril), así como en la avenida Centenario, al ser violatorio a la ordenanza 6864 sancionada el año pasado.

“Notamos carteles proselitistas que fueron colocados en el corredor Belgrano y la avenida Centenario. Se hicieron las intimaciones correspondientes para que procedan a su retiro inmediato, en un plazo de 24 horas. En el caso de no hacerlo, la Municipalidad realizará esta tarea bajo costo exclusivo y total por parte del infractor”, señaló el secretario de infraestructura de la comuna capitalina, Mathías Cabrera.

El funcionario agregó que la violación a la ordenanza en cuestión “prevé multas, a lo que deberá sumarse el costo del cargo por el retiro de la cartelería por parte de la Municipalidad, en caso de que el infractor no cumpla con el plazo de intimación otorgado. Todas las actuaciones serán giradas al Tribunal de Faltas”.

La ordenanza 6864 prohíbe pintar o fijar anuncios proselitistas en mobiliarios urbanos, como ser: jirafas de luminarias, semáforos, refugios de colectivos, cestos de basuras, entre otros, con afiches y mensajes de organizaciones políticas, gremiales, vecinales, deportivas y estudiantiles.

La norma fue aprobada en 2020 “a través de un trabajo conjunto con el Concejo Deliberante, priorizando la belleza y la limpieza de la ciudad por encima de cualquier tipo de interés proselitista”, detalló Cabrera.

El Secretario de Infraestructura municipal detalló que “en los últimos meses dejamos a nuevo alrededor de 1.500 jirafas de iluminación ubicadas en diferentes avenidas de la ciudad, ( como ser Independencia , Ferre, 3 de Abril, Centenario, Poncho Verde, Vera, Rio Chico, Laprida, Wenceslao Dominguez, Tte Ibañez, Cazadores Correntinos, entre otras) a través de tareas de pintura y mejoras en general, y no queremos que acciones como estas echen por tierra todo este trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que existen innumerables opciones de hacer publicidad de manera digital, sin necesidad de dañar y/o deteriorar el patrimonio público”.

Cabe destacar que la ordenanza 6864 es complementaria de la 6443, que prohíbe la instalación de anuncios que forman parte de campañas proselitistas en el espacio público o privado que formen parte de las avenidas Costanera General San Martín y Juan Pablo II, peatonal Junín, monumentos históricos, escuelas, iglesias, parques, entre otros lugares.