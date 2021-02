La OMS visitó el mercado de Wuhan donde se produjo el primer brote de COVID-19

Lunes, 01 de febrero de 2021

El establecimiento donde se vendían animales salvajes se encuentra cerrado desde enero de 2020. Solo pudieron ingresar los vehículos del equipo de investigación de la organización mundial.





Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigan el origen del coronavirus en China visitaron el domingo el mercado de Huanan, en Wuhan, donde se detectó el primer brote de la epidemia hace un año.



El mercado, donde se vendían animales salvajes vivos, está cerrado desde enero de 2020, y los guardias solo dejaron entrar a los vehículos del equipo de investigación de la OMS.



El equipo terminó la cuarentena de 14 días el jueves y comenzó su investigación de campo el viernes.



La visita es políticamente muy sensible para Pekín, acusada de haber tardado en reaccionar a los primeros casos de COVID-19 reportados a finales de 2019 en Wuhan, una enorme metrópoli del centro de China.



El gobierno comunista casi no comentó la misión y minimiza su alcance. "No se trata de una investigación", dijo el viernes un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian.



El domingo, los expertos no respondieron a ninguna pregunta cuando llegaron al mercado. Los miembros de los servicios de seguridad dijeron a los periodistas presentes en las inmediaciones que se marcharan.