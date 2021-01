Grilla del Festival de Chamamé: Cultura brindó detalles del evento

Viernes, 15 de enero de 2021

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero y el director de Artes Escénicas, Eduardo Sívori, presentaron la programación del Festival Virtual de Chamamé que iniciará este viernes, por redes oficiales y canales locales.

Se tratan de 10 transmisiones interrumpidas, en función de celebrar el reciente reconocimiento que recibiera el género, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En este marco, se plasmará gran parte del material de archivo de las últimas diez ediciones de la Fiesta Nacional, en el Anfiteatro Cocomarola.



“Presentamos la grilla de diez días de este Festival Virtual, que no reemplaza a nuestra Fiesta Nacional. Como bien se sabe, el gobernador Gustavo Valdés ya aseguró que se volverá a hacer cuando estén dadas las condiciones sanitarias por la pandemia del Covid-19”, manifestó al comenzar la conferencia Gabriel Romero, en el patio del Instituto de Cultura.



Asimismo, resaltó el hecho de poder aprovechar este mes de enero, con una enorme cantidad de material de archivo que contamos de las últimas diez ediciones del Festival.



Romero detalló luego que través del equipo liderado por Eduardo Sívori, se hizo un compilado de los momentos más representativos que ha tenido la Fiesta a lo largo de la década. “Son 200 artistas, varios de los cuales ya no están con nosotros y será también una forma de homenaje a esas grandes figuras”, puntualizó, subrayando también que existe un componente importante con representantes de Brasil y Paraguay y de otros artistas que son ajenos al género del chamamé, pero que se acercaron en algún momento y acompañaron en la Fiesta con su música.



Para Gabriel Romero, se trata de una excelente posibilidad para que la gente pueda recordar los momentos gloriosos de nuestra Fiesta a lo largo de estos años, a la vez que informó que la Provincia gestiona para que se pueda emitir este evento a través de la Televisión Pública, también por canales de cable y satelitales y además se podrá seguir por las redes oficiales del gobierno.



También, recordó que en la página culturacorrientes.com está plasmada toda la información, como así también en chamamé.org y teatrovera.gob.ar.



Eduardo Sívori



A su turno, el director de Artes Escénicas, Eduardo Sívori, destacó que lo que se viene es una propuesta emocionante sin duda alguna para la gente, sobre todo para aquellos que no lograron presenciar o apreciar algunas ediciones o bien alguna noche del Festival en estos diez años.



“Otro componente emocional e importante es poder recordar a artistas que ya no están con nosotros físicamente, desde Ramona Galarza para atrás. Tantos artistas grandiosos que construyeron este camino que nos llevó a lograr el reconocimiento internacional de ser declarado el Chamamé Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, enfatizó el funcionario, señalando que redunda en un homenaje al Chamamé y a este reconocimiento mundial, “mostrando nuestra cultura chamamecera a todos los rincones del planeta”.



Al continuar con sus conceptos, Sívori puso de relieve que el Chamamé pasó a estar a la vanguardia del reconocimiento de la humanidad, por lo cual “no podíamos dejar pasar este mes de enero, asociado siempre a nuestra Fiesta, ofreciendo este evento virtual, como una forma de retribuir a los artistas todo lo que nos han dado”.



Respecto al criterio de rescate y selección del material de archivo, Sívori comentó que algunos son analógicos, mientras que otros ya ingresaron a la era digital y otros en la de alta definición. “Son distintos formatos, en donde todo lo que se pudo rescatar, para que la gente lo va a poder disfrutar y apreciar”, afirmó.



En tanto, Sívori resaltó que el propio presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, tomó contacto con los secretarios de Cultura de las provincias y están a disposición de todas las coordenadas satelitales para que puedan tomar el evento y muchas ya nos anticiparon que van a distribuir el material entre las ciudades y municipios. “Está garantizada una llegada masiva del evento”, finalizó.



Resumen: lista de artistas



El primer día, viernes 15, se destacan Amandayé, Joaquín Benítez, Raúl Barboza y Rudy Flores, Sangre Paiubrera, Verón-Palacios y Julián Zini con su grupo Neike Chamigo.



El sábado 16 estarán Alborada, Bocha Sheridan, Coquimarola, los Hermanos Núñez, Juancito Güenaga, los Chaqueñísimos Cardozo, Monchito Merlo y Ramona Galarza.



El domingo 17 tendrá como platos fuertes a Cuarteto Santa Ana, Gomecito, Hugo Flores, las Hermanas Vera -con Valeria Lynch-, Paquito Aranda, Pocho Roch, Raúl Barboza, Sofía Morales, Wally García y Yayo Cáceres.



Chamamé Mujer, Ernestito Montiel y el Cuarteto Santa Ana, Espuelas de Plata, Eustaquio Miño, Herencia Chamamé, los Hermanos Velázquez, los Sheridan, Ramón Ayala, Rudi y Nini Flores y Soledad estarán el lunes 18.



Los principales artistas del martes 19 serán Guaranítica, Hugo Leiva, Jorge Fandermole, Juan Carlos Jensen, la Pilarcita, Lito Vitales y Juan Carlos Baglieto, los Hijos de los Barrios con Ángela Leiva, Lucas Segovia, Mirian Asuad, Pedro Ríos, Fuelles Correntinos y Ricardo Scófano.



El miércoles 20 se escuchará a Amboé, Pepe Verdún, Chango Spasiuk, Jorge Güenaga, Luis Moulin y Belén Belcastro, Susy de Pompert, Teresa Parodi, Tony Rojas y Toto Semhan.



El jueves 21 será el turno de Antonio Tarragó Ros, Ariel y Néstor Acuña, Cacho Espíndola, Trío Delvalle-Fernández-Galarza, Gicela Méndez Ribeiro, Hernán Crespo, Los Alonsitos -con Lucas Sugo-, Luis Landriscina y Yangos.



Se destacan el viernes 22 Barra da Saia, Belén Majul, Gabriel Cocomarola, Juan Pedro Sorribes, Los Matuá Mercedeños, Nestor Ló y los Caminantes, Ofelia Leiva, la Orquesta Sinfónica de la Provincia, Tajy, Trébol de Ases, Tupá y el Movimiento Nueva Corriente y Vicky Sánchez.



El anteúltimo día, sábado 23, se verá a Hilda Lizarazu, Florencia de Pompert, Jairo, Joselo Schuap, los Hermanos Barrios con Hijos, los de Imaguaré, los Nocheros, los Vecinos, Luis Salinas, Mauro Bonamino, Raulito Alonso y Tonolec.



Cerrarán esta edición virtual el domingo 24 Alan Guillén, grupo Nueva Corriente, homenaje a Nini Flores, Los Alonsitos -con el Chaqueño Palavecino-, los Hermanos Barrios, Mario Bofill, Nélida Argentina Zenón, Ofelia Leiva con Mario García, Rally Barrionuevo, Soledad, Trébol de Ases con Gustavo Miqueri y Yamila Cafrune.