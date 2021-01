Italia extiende la emergencia por coronavirus hasta el 30 de abril

Miércoles, 13 de enero de 2021

Mientras los cruces dentro de la coalición oficialista amenazan al Ejecutivo que encabeza Giuseppe Conte, el Gobierno italiano anunció este miércoles que extenderá el estado de emergencia por el coronavirus hasta el 30 de abril, al tiempo que define los detalles de un decreto con el que impondrá nuevas restricciones a partir del sábado 16.



"Que la salud de los italianos quede fuera de la batalla política", pidió el ministro de Salud Roberto Speranza al anunciar en la Cámara de Diputados que el Gobierno decidió extender hasta mayo el estado de emergencia a nivel nacional, que sirve como marco jurídico para las medidas contra el coronavirus.



Speranza aludió así a los cruces entre Conte y el senador oficialista y expremier Matteo Renzi, que amenaza con retirar a las dos ministras del gabinete que le responden y poner en peligro la supervivencia del Gobierno.



Entre otras facultades, el "estado de emergencia" declarado el 31 de enero de 2020 y luego prorrogado, permite disponer el cierre de fronteras y la prohibición de vuelos desde y hacia los países a los que Italia considere en riesgo epidemiológico.



Ante los diputados, Speranza adelantó además que el Gobierno tiene la "intención de confirmar" la prohibición de desplazamientos entre las 20 regiones del país en el decreto que Conte firmará en las próximas horas y que quedará vigente desde el sábado 16.



"También se evalúa mantener la restricción de recibir un máximo de dos personas no convivientes en casa", reveló el ministro, quien justificó las nuevas restricciones al plantear que "la epidemia está de nuevo en fase expansiva en Italia y no podemos bajar la guardia".



Speranza dio por seguro además que el Ejecutivo continuará con la división de Italia en base a zonas que marquen el riesgo epidemiológico, amarilla, naranja o roja, con medidas ad hoc para cada una.



Las novedades, de acuerdo a la declaración del ministro, sería la introducción de una "zona blanca", o de riesgo bajo, en la que se permita la apertura de museos y teatros, aunque consideró "difícil" que pueda aplicarse "pronto".



Tras la presentación de Speranza, Conte encabezará esta tarde una reunión de gabinete en la que deberá definir con sus ministros el texto final de la prórroga del estado de emergencia y del próximo decreto regulatorio.



Como marco, mientras el Gobierno espera renovar las medidas para frenar el avance de la pandemia, los cruces entre Conte y Renzi amenazan la estabilidad del Ejecutivo y podrían derivar en la caída de la coalición que desde septiembre de 2019 sostiene al primer ministro.



En declaraciones televisivas, Renzi planteó a última hora del martes que hoy definirán si deja o no el Ejecutivo.



Esta madrugada, el gabinete encabezado por Conte aprobó de todos modos el denominado "Recovery Plan", con el que el Gobierno manejará los 209.000 millones de euros asignados por Europa para la pospandemia, y origen de los cruces con Renzi.



Si bien Conte retocó varias veces el borrador original para aumentar las partidas destinadas a educación y salud, como pedía Renzi, las dos ministras del sector del expremier en el Gabinete, Teresa Bellanova de Agricutura y Elena Bonetti de Familia, se abstuvieron de apoyar la medida y ratificaron que, como asegura este miércoles la cadena pública RAI, "la crisis está a un paso".



Este miércoles, el líder de Italia Viva ofrecerá una conferencia de prensa a las 17.30 locales, en la que se podría hacer oficial la salida del grupo del Gobierno, plantearon fuentes de la fuerza a Télam.



El actual Gobierno de Conte, iniciado el 5 de septiembre de 2019, ya es el número 20 en duración en la historia de una República Italiana que ha tenido 66 Ejecutivos en 74 años de historia.



En el plano sanitario, el Gobierno de Conte ya vacunó a 791.734 personas a través de la campaña gratuita y voluntaria iniciada el 27 de diciembre con la que espera llegar a seis millones de habitantes en el primer trimestre.