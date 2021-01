Imputaron al médico que recetó dióxido de cloro al paciente fallecido Miércoles, 13 de enero de 2021 La denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado y que tendría "carácter nocivo" para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.





El médico que recetó el dióxido de cloro a un paciente con coronavirus, que luego murió en el Sanatorio Otamendi, quedó imputado en una causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud, en tanto que este martes a la noche se encontraron pruebas durante un allanamiento a su consultorio, informaron hoy fuentes judiciales.



La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que está de turno durante la primera quincena de la feria judicial de enero, quien anoche ordenó el allanamiento al consultorio de Dante Coverti, que resultó "positivo".



Según explicaron a Télam los pesquisas, la investigación se inició por la denuncia presentada anoche ante la Policía "como un hecho de prevención", y el objetivo del procedimiento realizado fue "preservar la prueba" que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y ahora "será analizada".



Esta denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado al paciente Oscar García Rúa y que tendría "carácter nocivo" para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal.



Por ello, el médico está imputado y es investigado aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsele, precisaron las fuentes.



Además, durante el allanamiento que se inició poco después de las 21 y culminó a las 23, la Policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias encontradas en el consultorio del neurocirujano ubicado en Ayacucho 626, de la ciudad de Buenos Aires.