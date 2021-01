Coronavirus en Argentina: 194 muertos y 13.783 nuevos casos

Miércoles, 13 de enero de 2021

Con las cifras de este martes suman 44.848 la cantidad de fallecidos y 1.744.704 los contagiados desde el inicio de la pandemia.







Otras 194 personas murieron y 13.783 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 44.848 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.744.704 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.619 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,9% en el país y del 59,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



Un 50,54% (6.967 personas) de los infectados de este martes (13.783) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.744.704 contagiados, el 87,57% (1.527.861) recibió el alta y 171.995 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 107 hombres, 41 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 7 en Córdoba; 8 en La Pampa; 8 en Mendoza; 2 en Misiones; 3 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en Santa Cruz; 12 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 4 en Tierra del Fuego y 6 en Tucumán.



También fallecieron 85 mujeres: 34 en la provincia de Buenos Aires; 12 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 2 en Chubut; 4 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 7 en La Pampa; 5 en Mendoza; 2 en Misiones; 4 en Río Negro; 2 en Santa Cruz; 1 en Santa Fe; 2 en Tierra del Fuego y 6 en Tucumán.



Dos personas fallecidas, residentes en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, fueron registradas sin dato de sexo.



Este martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.409 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.558; en Catamarca, 82; en Chaco, 267; en Chubut, 602; en Corrientes, 248; en Córdoba, 790; en Entre Ríos, 485; en Formosa, 59; en Jujuy, 16; en La Pampa, 352; en La Rioja, 9; en Mendoza, 196; en Misiones, 50; en Neuquén, 647; en Río Negro, 413; en Salta, 37; en San Juan, 208; en San Luis, 51; en Santa Cruz, 393; en Santa Fe, 1.434; en Santiago del Estero, 99; Tierra del Fuego, 141 y en Tucumán 237.



En las últimas 24 horas 54.031 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.314.594 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 117.121 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 730.543 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 188.510; Catamarca, 3.286; Chaco, 27.350; Chubut, 36.427; Corrientes, 14.182; Córdoba 134.631; Entre Ríos, 34.205; Formosa, 371; Jujuy, 18.719; La Pampa, 14.055; La Rioja, 9.236; Mendoza, 61.591; Misiones, 1.520; Neuquén, 46.202; Río Negro, 42.247; Salta, 22.796; San Juan, 12.676; San Luis, 16.664; Santa Cruz, 27.929; Santa Fe, 188.944; Santiago del Estero, 18.887; Tierra del Fuego, 20.397 y Tucumán, 73.336.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).









En este contexto, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá el jueves a las 21 rumbo a Moscú para traer al país otras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, anunció el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.



En su cuenta de Twiter, Ceriani precisó que el vuelo, que "está previsto que arribe al país el sábado al mediodía, tendrá una duración de 40 horas aproximadamente".



Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, pidió que que "no se relajen los cuidados" ante el incremento de casos de coronavirus que "lamentablemente" se está registrando mientras se desarrolla la temporada de verano.



En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró la necesidad de sostener los cuidados tras el aumento de contagios registrado desde diciembre, y advirtió que "si siguen creciendo", será necesario "aplicar más restricciones".



Kicillof también anunció que en febrero "se ampliará el dispositivo de vacunación" en la provincia de Buenos Aires, con la incorporación de 350 nuevos centros de aplicación, focalizados en escuelas.



A su vez, el ministro de Salud bonaerense, Danial Gollan, advirtió que la cantidad de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires "está creciendo mucho más rápido que lo que creció en la primera oleada".





PANORAMA MUNDIAL



En el plano global, mientras el mundo daba cuenta de la expansión de la Covid-19 con 609.476 contagios y 9.943 muertes en las últimas 24 horas, el vocero de la Cancillería china, Zhao Lijian, ratificó que un grupo de 10 expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajará el jueves desde Singapur a Wuhan, donde se detectó el primer caso, para investigar su origen.



"Se trata de comprender los orígenes de la pandemia, no de encontrar un responsable", declaró el director de emergencia sanitaria de la OMS, Michael Ryan, citado por la agencia de noticias AFP.



En el país más afectado por la pandemia, Estados Unidos, con más de 22,7 millones de infectados y 378.457 muertes, el gobierno federal resolvió que los viajeros que lleguen al país a partir del 26 de enero deberán tener una prueba de coronavirus con resultado negativo hecha dentro de los tres días previos al vuelo.



En Brasil, el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, advirtió que el presidente Jair Bolsonaro puede ser blanco de un juicio político en caso de que fracase el proceso de vacunación contra la Covid-19.



La campaña de vacunación está envuelta en polémicas por la falta de fecha de inicio, y el país, con más de 203.000 fallecidos, es el segundo con más muertes en el mundo, solo superado por Estados Unidos.



En Israel, en cambio, donde el plan de inmunización ya alcanzó a más del 10% de su población, se volvió a registrar un nuevo récord con cerca de 10.000 casos y más de 3.700 decesos.



En simultáneo, en Europa, con más de 620.000 defunciones, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció que AstraZeneca y la Universidad de Oxford solicitaron autorización para el uso de su vacuna en la Unión Europea (UE), que podría decidir al respecto el 29 de enero.



España, por su parte, registró más de 25.400 contagios y 408 muertes por Covid-19 en un día, El ministro de Salud Salvador Illa advirtió que el país afronta unas semanas "muy duras", según la agencia Sputnik.



Asimismo, el Reino Unido rozaba los 3,2 millones positivos y superaba los 82.000 decesos desde el inicio de la pandemia, tras sumar en las últimas 24 horas 45.533 y 1.243, respectivamente, en medio de una cuarentena total impuesta desde la semana pasada ante la suba de contagios por una nueva cepa del coronavirus descubierta a principios de diciembre y la campaña de inoculación.



En Italia, el Gobierno reforzó su programa de vacunación gratuita y voluntaria, que ya alcanzó a 731.539 personas, replicó la cadena Sky, luego de que el Ministerio de Salud informara de 14.242 contagios y 616 víctimas en la víspera.



En la región, la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, aseguró que si no resulta el endurecimiento de medidas ante el coronavirus impuestas por el Gobierno, "en alrededor de 14 días" se estarían "superando los 6.000 casos diarios", casi el doble de las cifras actuales.



Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su Gobierno planea adquirir 24 millones de dosis de la Sputnik V, la vacuna desarrollada por Rusia contra el coronavirus, una vez que el ente regulador sanitario local autorice su uso de emergencia.



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, viajó a Argentina para conocer la experiencia en el inicio de la vacunación con la Sputnik V y acceder a los expedientes técnico y científico, así como los resultados de la fase 3, que están próximos a publicarse, indicó.