Alerta por la suba de casos: localidades endurecen los controles

Martes, 12 de enero de 2021

Tanto para entrar como para la circulación interna, son al menos siete las comunas que decidieron endurecer las medidas para tratar de bajar la circulación y contener los casos que se en muchos lugares se dispararon tras el intenso movimiento de las fiestas.







En medio de la discusión por la aplicación del toque de queda nocturno impulsado por el Gobierno nacional, los gobernadores en contacto con los intendentes, mantuvieron reuniones para delimitar los pasos a seguir en las semanas venideras y el intento de frenar la suba de los contagios.



En este marco, al menos siete localidad confirmaron medidas para reforzar los controles y bajar la circulación.





Paso de los Libres (pasó a Fase 3)

• Prohibición de circulación de 00 a 06 hs

• Comercios y actividades físicas hasta las 21

• Supermercados y comercios de proximidad hasta las 22

• Bares y restaurantes hasta las 00

• Farmacias 24 hs

• Se suspenden las reuniones sociales





Santa Lucía



• Personas que lleguen de Corrientes Capital, Bella Vista, Mercedes, Paso de los Libres y localidades de alta circulación viral deben presentar hisopado negativo con no más de 48 hs y completar declaración jurada.



• Personas procedentes de otras provincias deben presentar

obligatoriamente permiso de ingreso a la provincia e hisopado negativo con no más de 48 hs.



• No se autoriza ingreso a la playa a personas de otras localidades.



• Personas que viajen a Corrientes capital deberán completar una declaración jurada en la comisaria y al regresar deberán presentarla en el control de acceso.











Esquina



• Suspendida la circulación con Pueblo Libertador.

• Suspendidas actividades deportivas (excepto ciclismo y caminatas).

• Bares, restaurantes, kioscos, casino y heladerías hasta las 1.

• Suspendidas reuniones familiares y sociales.

• Suspendidas actividades de culto.

• Bares y restaurantes al 50% de su capacidad.

• Supermercados, mini mercados, farmacias horarias normales.

Saladas

• Personas provenientes de otras provincias deben presentar:

• Resultado negativo de test Covid-19

• Permiso provincial

• Cuarentena obligatoria





Loreto

• Suspendido turismo interno.

• Permitido el ingreso para residentes de San Miguel, Caá Catí e Itá Ibaté (con DNI).

• Resto de la provincia: solo con orden médica y casos de fuerza mayor.

• Suspendidas las reuniones sociales/familiares, actividades deportivas.







Mantilla



• El Balneario Municipal "El Paraíso" habilitado solamente para las personas de la localidad, desde las 8 hasta las 20. En aquellos casos en que algún grupo de personas desee realizar alguna cena en el lugar, podrán permanecer hasta las 24, para ello deberán previamente solicitar turnos en el municipio.

• Restringir la circulación de personas desde las 23 hasta las 6.

• Personas que provengan de otras provincias con resultado negativo para poder ingresar, caso contrario deberán cumplir con el aislamiento correspondiente.





Empedrado



Restricción de circulación nocturna: de 0 a 6 de lunes a jueves y de 2 a 6 los findes de semana.

Los que llegan de otras provincias deberán hacerlo con PCR negativo.