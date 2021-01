160 muertos y 8.704 nuevos casos de Coronavrius en el pais

Martes, 12 de enero de 2021

Otras 160 personas murieron y 8.704 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que este año no se alcanzará la inmunidad de rebaño a nivel global.



Con las muertes y nuevos casos reportados este lunes, son 44.654 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.730.921 los contagiados desde el inicio de la pandemia en el país, según informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.606 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 58,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 1.730.921 contagiados, el 87,74% (1.518.715) recibió el alta y 167.552 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 103 hombres, 61 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 5 en Chubut; 2 en Córdoba; 2 en Corrientes; 1 en Entre Ríos; 2 en Mendoza; 6 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en San Juan; 1 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 9 en Santa Fe; y 2 en Tierra del Fuego.



También fallecieron 57 mujeres: 29 en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 2 en Chubut; 3 en Córdoba; 5 en Corrientes; 1 en La Pampa; 1 en Mendoza; 1 en Neuquén; 5 en Río Negro; 3 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 1 en Santa Fe; y 1 en Tierra del Fuego.









En este contexto, el presidente Alberto Fernández mostró este lunes su "orgullo" por el desarrollo local del suero hiperinmune anti Covid-19 en la Universidad Nacional de San Martín, que será distribuido en hospitales, clínicas y sanatorios, durante una recorrida por las instalaciones de la compañía biotecnológica Inmunova, en el campus de esa casa de estudios.



Fernández ponderó la importancia del proyecto que arrojó "resultados positivos en la baja de la mortalidad (45 por ciento), el descenso en los días requeridos de terapia intensiva (24 por ciento), y la menor necesidad en el uso de respiradores (36 por ciento)", precisaron fuentes oficiales.



Tras la recorrida, el ministro de Salud, González García, dijo que el suero "es una enorme innovación, un avance, sobre todo para los pacientes que están moderados a graves" y lo calificó de "gran paso para mejorar esta situación".



Sin embargo, el ministro alertó: "No nos engañemos, hoy tenemos suero equino, vacunas, muchos avances, pero nada supera al comportamiento individual, y si no recuperamos la idea de cuidarnos esto se va a poner muy complicado".









En tanto, unos 700.000 bonaerenses reservaron un turno para recibir la aplicación de la vacuna Sputnik V en forma voluntaria, destacó este lunes el gobernador Axel Kicillof, quien ponderó también el hecho de que en el distrito ya recibieron la primera dosis unos 40.000 trabajadores y trabajadoras de la salud.



Kicillof hizo declaraciones en Berazategui, donde recorrió las instalaciones del Hospital Evita Pueblo, centro de salud en el que se está llevando adelante el plan público, gratuito y optativo de vacunación contra la Covid-19.



A su vez, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pidió este lunes "a toda la sociedad" que se vaya inscribiendo "para recibir la la vacuna contra el coronavirus" con la perspectiva de que irán "llegando más" dosis, lo que permitirá "ir abriendo los anillos" e inocular "no solo a los trabajadores de la salud, sino al resto de la población".



En el plano global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que este año no se alcanzará la inmunidad del rebaño, pese a que en numerosos países se estén administrando vacunas contra la Covid-19.



"No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021", declaró Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS, en una rueda de prensa, quien afirmó que tomará tiempo producir y administrar suficientes dosis para frenar la propagación del virus, consignó la agencia de noticias AFP.



"Lleva tiempo aumentar la producción de dosis, no es solo cuestión de millones, sino que aquí estamos hablando de miles de millones" de dosis, señaló, y pidió a la población que sea "un poco paciente", agregó.









Asimismo, expertos de la OMS llegarán finalmente esta semana a China para investigar el origen del coronavirus, más de un año después de su irrupción, mientras el mundo superó los 90 millones de casos tras sumar 45 millones en apenas 10 semanas de alarmante aumento.



El número de casos de la Covid-19 se duplicó en apenas 10 semanas, luego de haber alcanzado los 45 millones a fines de octubre, informó la Universidad estadounidense Johns Hopkins (JHU).



Estados Unidos, el país más afectado, totalizaba más de 22 millones de casos y más de 374.000 decesos, y tenía más del doble de contagios que el país que lo seguía en la primera categoría, India, con 10,5 millones.



En el Reino Unido, el jefe de los consejeros médicos del Gobierno, Chris Whitty, expresó a la cadena BBC que el país está en el momento más letal de la pandemia con los hospitales al borde de la saturación y que "las próximas semanas serán las peores" debido a la mutación británica más contagiosa del virus.



Por otro lado, África superó los tres millones de contagios de la Covid-19, con más de 72.000 decesos, comunicó el director Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades local, John Nkengasong, citado por la cadena CNN.



En la región, las autoridades chilenas anunciaron un aumento de las medidas de confinamiento que regirán desde el jueves próximo, al cumplirse cinco días seguidos con más de 3.600 nuevos, número similar al del pico de la pandemia en mayo, junio y julio pasados, cuando ses reportaba un promedio diario de 4.000 casos y 200 muertes.



En tanto, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva planteó al Ministerio de Salud una estrategia basada en un sistema de alto flujo de oxígeno para "contener" los casos de coronavirus en medio de la inminente llegada de la segunda ola de la pandemia, tras advertir este lunes que las unidades de cuidados intensivos están "colapsadas" en todo el país, informó el diario El Comercio.