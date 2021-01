Inicia el pago del plus unificado a estatales provinciales Martes, 12 de enero de 2021 A través de su cuenta de twitter @gustavovaldesok, el mandatario provincial confirmó que el pago del adicional de $12.650 de este mes comienza el próximo martes 12 y se extiende hasta el lunes 18 de enero.





El Gobernador Gustavo Valdés, comunicó que el pago del Plus Unificado se inicia el martes 12 de enero para los agentes activos, jubilados y pensionados con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



Continúa el miércoles 13 para aquellos agentes con DNI finalizados en 2 y 3; el jueves 14 sigue el pago para los documentos terminados en 4 y 5; el viernes 15 para los números 6 y 7; y finaliza el lunes 18 para 8 y 9, tramo que estará disponible desde el sábado 16 a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.



Con el pago del Plus Unificado, la Provincia volcará al mercado local más de $1.050 millones; importa destacar que durante enero acumulará una inversión salarial de superior a los $5.500 millones teniendo en cuenta el adicional, los $3.800 millones que totalizan los haberes y los $650 millones del segundo tramo del Plus Navideño 2.020.



¡Buenos días! Los plus de enero para trabajadores provinciales activos y pasivos se abonarán de manera unificada y por terminación de DNI:



• Martes 12: 0 y 1

• Miércoles 13: 2 y 3

• Jueves 14: 4 y 5

• Viernes 15: 6 y 7

• Lunes 18*: 8 y 9



