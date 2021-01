Familias disfrutaron del Pesebre Viviente en el barrio San Roque Lunes, 11 de enero de 2021 El programa “La Prevención la Hacemos entre Todos”, que se ejecuta a través del Ministerio de Seguridad del Gobierno Provincial no se toma pausas y arrancó con todo y nuevo impulso este 2021.



En esta oportunidad, el equipo de trabajo coordinado por Nilda Quintana, llegó hasta el barrio San Roque Este, abarcando también la zona del asentamiento, con una novedosa propuesta: la puesta en escena de un Pesebre Viviente, acompañado con regalos y golosinas para los niños del barrio, en adhesión a la celebración de los Reyes Magos.



La actividad se desplegó en la plaza ubicada en las 177 viviendas del mencionado barrio, respetando todos los protocolos sanitarios a fin de evitar la propagación del Covid-19.



El Pesebre Viviente estuvo representado por más de 25 niños y adolescentes, en lo que fue una jornada inolvidable, con un evento novedoso por sus características y que robó las sonrisas no solo de los chicos sino de las familias presentes y que fue acompañado por la Banda de Música del Servicio Penitenciario de la Provincia, desplegando acordes a través de su actuación.



Asimismo y como parte de la esencia del Programa, se entregó a los vecinos, kits de sanitización consistentes en alcohol en gel, repelentes y barbijos y se brindaron las habituales charlas de prevención para combatir los flagelos que plantean tanto el Coronavirus como el Dengue, insistiéndose en la necesidad de mantener a rajatablas las medidas de seguridad, distanciamiento social, uso obligatorio de barbijos e higiene constante y adecuada de las manos, fundamentales para hacer frente a la pandemia.



La coordinadora del Programa, Nilda Quintana destacó la respuesta de la gente del barrio San Antonio Este y zonas aledañas, quienes agradecieron y destacaron el valor de una jornada para muchos especial e inolvidable.



“Estamos presentes en los distintos barrios, acompañando a los sectores vulnerables de la población, no solo con la entrega gratuita de kits de sanitización y las charlas de concientización, sino también con actividades que apuntan a la recreación de las familias y los chicos, en tiempos difíciles como el que estamos transitando”, manifestó Nilda Quintana, con la satisfacción del deber cumplido.



A la vez que remarcó que “lo que estamos haciendo es acompañar la premisa del gobernador Gustavo Valdés de buscar los mecanismos para darle una mejor calidad de vida a los correntinos y este es nuestro aporte desde la cartera de seguridad”.



Para finalizar, Nilda Quintana subrayó que se trata de un trabajo interministerial, siendo acompañado por las carteras de Seguridad y Desarrollo Social y puso de relieve la labor que llevan adelante los voluntarios del Programa, verdaderos pilares para estar en permanente contacto con la gente y atender sus necesidades.