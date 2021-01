Pusineri dejó de ser entrenador de Independiente y no dirigirá ante River Viernes, 08 de enero de 2021 La dirigencia decidió no renovar su contrato y el DT se aleja del cargo a falta de un partido para el final de la Copa Diego Maradona y días después de la renuncia del mánager, Jorge Burruchaga.



Lucas Pusineri dejó este jueves de ser el entrenador de Independiente y no dirigirá al equipo el próximo sábado ante River Plate, por la última fecha de la zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona.



La dirigencia finalmente decidió no renovar el contrato, que venció a fines de diciembre, y se lo comunicó hoy a Pusineri y a sus representantes en una reunión que se llevó a cabo en el edificio del Sindicato de Camioneros.



Fernando Berón, entrenador de la Reserva, estaría el próximo sábado a las 21.30 en el estadio de Banfield para el partido contra River Plate por la quinta y última fecha de la zona Campeonato A de la Copa Maradona de la Liga Profesional de Fútbol.



Luego de un año al frente del equipo, Pusineri deja el cargo a falta de un partido para el final de la Copa Maradona y días después de la renuncia del mánager, Jorge Burruchaga.



En total, el exvolante, campeón con Independiente en 2002 en el último título local del club, dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 11, empató 7 y perdió los 9 restantes.



El entrenador estuvo en el entrenamiento matutino en Villa Domínico y luego se trasladó hasta la sede de Camioneros, donde se le comunicó que no seguirá a cargo del plantel.



La situación de Pusineri en Independiente cambió radicalmente y tuvo un desenlace inesperado si se tiene en cuenta lo que sucedía hace menos de un mes.



El pasado 12 de diciembre, en el marco de una conferencia de prensa, Pusineri confirmaba que había llegado a un acuerdo para renovar el contrato de un año que había firmado en enero de 2020 cuando asumió en reemplazo de Sebastián Beccacece.



Lo llamativo del anuncio fue que por ese entonces Burruchaga no estaba convencido de renovar el vínculo con el entrenador.



El 13 de diciembre y luego de trece partidos invicto, Independiente perdió con Huracán (3-2) en Parque de los Patricios por la primera fecha de la zona Campeonato de la Copa Diego Maradona y esta derrota marcó el comienzo del fin de ciclo de Pusineri.



Cuatro días después, el 17 de diciembre, el "Rojo" cayó con Lanús 3-1 en Avellaneda en la vuelta de los cuartos de final y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, el principal objetivo que se había trazado el club.



A las 72 horas, el equipo volvió a sufrir una dura derrota por la Copa Maradona contra Boca Juniors por 2-1, como local, tras comenzar arriba en el marcador.



Las tres caídas seguidas generaron dudas sobre la continuidad de Pusineri pero el vicepresidente del club, Pablo Moyano, confirmó públicamente que la idea era renovar el contrato del cuerpo técnico.



El "Rojo" volvió a la victoria con Argentinos Juniors (2-0) en La Paternal y se encaminaba la renovación del contrato que vencía a los pocos días.



El año comenzó sin la firma del nuevo contrato mientras Pusineri preparaba al equipo para enfrentar a Arsenal, como local, para seguir con chances de alcanzar la final de la Copa Maradona.



El 3 de enero, Independiente sufrió otro duro golpe tras caer 4-3 con Arsenal y quedó eliminado del torneo local.



Pusineri fue expulsado durante el partido por el árbitro Néstor Pitana y se retiró del estadio sin brindar declaraciones.



Al día siguiente, Burruchaga renunció al cargo de mánager con duras críticas a la dirigencia que nunca lo consultó sobre el futuro de Pusineri.



Cuatro días antes del último partido del torneo, contra River, el entrenador le exigió a la dirigencia una definición sobre su continuidad y hoy luego de varias idas y vueltas le confirmaron que no iba a seguir al frente del equipo.



La decisión se la comunicaron al DT y a sus representantes los principales dirigentes de la institución, en una reunión que se llevó a cabo en la sede del sindicato de Camioneros, luego del entrenamiento matutino en el predio de Villa Domínico.



La falta de una idea de juego durante el ciclo y las derrotas en los partidos importantes, como el clásico contra Racing Club con dos jugadores más, desencadenaron la salida de Pusineri.



Entre los puntos positivos se puede destacar que el entrenador soportó una grave crisis en medio de la pandemia que provocó la salida de muchos referentes del plantel por importantes deudas económicas y con muchos jóvenes promovidos por él también llegó a instancias finales de la Copa Sudamericana.



El club ahora está en la búsqueda de un nuevo mánager (ya hubo reunión con Nicolás Burdisso, quien desarrolló un rol similar en Boca Juniors) y luego se definirá el nuevo cuerpo técnico.