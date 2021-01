El martes inicia el pago del plus unificado a estatales provinciales Viernes, 08 de enero de 2021 A través de su cuenta de twitter @gustavovaldesok, el mandatario provincial confirmó que el pago del adicional de $12.650 de este mes comienza el próximo martes 12 y se extiende hasta el lunes 18 de enero.





El Gobernador Gustavo Valdés, comunicó que el pago del Plus Unificado se inicia el martes 12 de enero para los agentes activos, jubilados y pensionados con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



Continúa el miércoles 13 para aquellos agentes con DNI finalizados en 2 y 3; el jueves 14 sigue el pago para los documentos terminados en 4 y 5; el viernes 15 para los números 6 y 7; y finaliza el lunes 18 para 8 y 9, tramo que estará disponible desde el sábado 16 a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.



¡Buenos días! Los plus de enero para trabajadores provinciales activos y pasivos se abonarán de manera unificada y por terminación de DNI:



• Martes 12: 0 y 1

• Miércoles 13: 2 y 3

• Jueves 14: 4 y 5

• Viernes 15: 6 y 7

• Lunes 18*: 8 y 9



* En cajeros, sábado 16. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) January 8, 2021



Con el pago del Plus Unificado, la Provincia volcará al mercado local más de $1.050 millones; importa destacar que durante enero acumulará una inversión salarial de superior a los $5.500 millones teniendo en cuenta el adicional, los $3.800 millones que totalizan los haberes y los $650 millones del segundo tramo del Plus Navideño 2.020.



2.020: Fuerte crecimiento en adicionales



Paralelamente a las tres recomposiciones del salario –marzo, julio y octubre- y Bono Navideño otorgados este año, por decisión del gobernador Gustavo Valdés y diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, durante 2020 la Provincia aumentó un 34,57% el Plus Unificado –remunerativo y bonificable- significando una inversión salarial extra de alrededor de $11.034 millones.



A través de esquemas en el marco del equilibrio presupuestario, la Provincia mediante el trabajo del Ministerio de Hacienda y Finanzas elevó de $9.400 a $12.650 el Plus Unificado, entre febrero y diciembre pasado. Así el beneficio creció un 34,57%.



“El gobernador Gustavo Valdés es claro en este sentido, afirma que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los correntinos y el sostenimiento del salario real de los agentes”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini.



“La buena salud de las finanzas públicas permite la ejecución de recuperación de los salarios a través del año”, señaló el jefe de la cartera económica correntina.



La evolución en el año



Hasta febrero de 2020 el total de los entonces dos adicionales por agente sumaban $9.400, significando al mes una inversión de $762 millones. Entre enero y febrero pasado acumularon un desembolso de $1.524 millones.



En marzo 2020, estos beneficios se elevaron y totalizaron por agente $10.500, lo que al mes significó una inversión de $870 millones. Entre marzo y junio la Provincia volcó por este concepto más de $3.480 millones.



Desde julio pasado se estableció el pago de los beneficios en un Plus Unificado que aumentó a $11.500, que al mes significó una inversión de $960 millones y que entre aquel mes y septiembre acumularon un desembolso de $2.880 millones.



A partir de octubre y hasta diciembre el Plus Unificado por agente se elevó a $12.650, significando mensualmente una inversión de $1.050 millones y en los tres meses un acumulado de $3.150 millones.



Adicional Pandemia



Por otra parte, desde abril hasta octubre pasado la Provincia reconoció a los agentes de la Salud y del sector Seguridad que trabajan en el marco de la crisis sanitaria con el Plus Pandemia, de $10 mil por agente.



Significó una inversión extra mensual de 160 millones y que en el lapso de seis meses acumuló más de $969 millones.



A partir de octubre el gobernador Valdés resolvió que este beneficio sea de carácter remunerativo y otorgó a estos trabajadores otra suma de $4 mil adicional.



Impacto del Bono Navideño



La inversión salarial en adicionales este año crece a más de $11.390 millones acumulando los otros $350 millones que el Gobierno Provincial paga en diciembre pasado en concepto del primer tramo del Plus Navideño extraordinario, que se completará en enero cuando vuelque otros $650 millones del segundo tramo del bono de $10 mil por agente, activo, jubilado y pensionado.



