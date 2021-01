Encontró un sobre con dinero y lo devolvió: días después ganó la lotería

Una historia digan de quienes creen en el karma: una mujer encontró un sobre con 200 euros y lo devolvió. Días después ganó 75.000 euros en la lotería.





Le ocurrió a Laura Reinoso, de 41 años, en la localidad española de Cigales, en Valladolid.



El 31 de diciembre pasado estaba trabajando en el bar de su familia y recogió un sobre que habían dejado. Antes de tirarlo, lo abrió y notó que había 200 euros.



Laura se preocupó por rastrear al dueño y le entregó el dinero olvidado en el local gastronómico.



Días después se realizó en España el sorteo de la Lotería del Niño, para el cual la mujer había invertido 320 euros en algunos billetes.



Mientras estaba trabajando en el bar se enteró de que uno de los tickets había sacado el segundo premio, equivalente a 75.000 euros.



"Teníamos todos los décimos (billetes) en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado; me he puesto como una loca", recordó Reinoso.



Laura adjudicó su buena suerte al karma: "Me han devuelto con creces esos 200 euros".



Respecto al destino que le dará al premio, sostuvo que buscará administrarlo e invertirlo para poder jubilarse un poco antes.



"No quiero jubilarme con 67 años para morirme", dijo Reinoso, quien añadió: "Me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien".