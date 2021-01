Ultiman decreto con nuevas medidas en todo el país: habrá restricción nocturna para circular

Jueves, 07 de enero de 2021

Tras el encuentro con gobernadores, el presidente Alberto Fernández continuó este jueves la ronda de consultas de cara a ultimar los detalles del DNU que establecerá las nuevas medidas sanitarias.





Luego del encuentro con gobernadores, el presidente Alberto Fernández continúa este jueves la ronda de consultas para ultimar los detalles del DNU que establecerá cuáles serán las nuevas medidas sanitarias. Con la restricción de circulación nocturna como principal iniciativa, se prevé que los protocolos comiencen a regir desde este viernes en todo el país.





Si bien todavía no está confirmado el horario de publicación del nuevo decreto, en Casa Rosada prevén que las medidas comiencen a regir desde este viernes, con lo cual se espera que el texto oficial salga en el Boletín Oficial en las próximas horas. Lo que sí es una certeza es que ni al Gobierno ni a las provincias les convence el término "toque de queda", pese a que todos se mostraron de acuerdo en que la circulación nocturna debe ser restringida para evitar la circulación del virus. De hecho, uno de los pedidos de los mandatarios provinciales en la videoconferencia del miércoles fue que sea Nación la que disponga la medida: nadie quiere pagar el costo político de la prohibición en una sociedad cansada de la cuarentena.



Si bien ya es un hecho el cierre de la actividad nocturna, todavía no se definió si la restricción comenzará a las 23 (como estaba previsto en un comienzo) o las 24 horas.



Tras dos jornadas que superaron los 13 mil casos diarios, el Gobierno también analiza por estas horas volver a restringir el uso de transporte público para trabajadores esenciales.



Otro de los factores a tener en cuenta es que este viernes 8 de enero vence la restricción de ingreso de vuelos provenientes de Gran Bretaña y otros países europeos. En este sentido, la idea es mantener esta medida, sin inhabilitar el ingreso de argentinos y residentes.



Entre las medidas que se abordan por estas horas también se discute la posibilidad de que se solicite un test PCR para el turismo interno. Sin embargo, debido a las dificultades para su aplicación, por ahora no está confirmada su implementación.