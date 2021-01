191 muertos y 13.441 nuevos casos de Coronavirus en Argentina Jueves, 07 de enero de 2021 Otras 191 personas murieron y 13.441 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, donde el presidente Alberto Fernández les propuso a los gobernadores avanzar en medidas para limitar la circulación en horario nocturno y los encuentros sociales, y otras restricciones en el transporte público para no esenciales, indicaron fuente oficiales.





Con los fallecimientos y nuevos casos reportados este miércoles, suman 43.976 las muertes a nivel nacional y 1.676.171 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.521 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,3% en el país y del 58,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 1.676.171 contagiados, el 87,94% (1.474.048) recibió el alta y 158.147 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 102 hombres, 53 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 3 en Córdoba; 1 residente en la provincia de Corrientes; 3 en Entre Ríos; 1 en Mendoza; 4 en Río Negro; 1 en San Juan; 5 en Santa Cruz; 11 en Santa Fe; y 2 en Tierra del Fuego.



También fallecieron 89 mujeres: 58 en la provincia de Buenos Aires; 12 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 1 en Mendoza; 1 en Río Negro; 1 en San Juan; 2 en Santa Cruz; 7 en Santa Fe; y 2 en Tierra del Fuego.









Nuevas medidas



En este contexto, el presidente Alberto Fernández les propuso a los gobernadores avanzar en medidas para limitar la circulación de personas en horario nocturno y los encuentros sociales, y otras restricciones en el uso del transporte público para no esenciales, según indicaron fuentes oficiales.



Además, se abordó durante el encuentro una posible reducción en los viajes al exterior y mayores controles en vuelos que lleguen a cada provincia, ante el incremento de contagios por coronavirus registrados en los últimos días.



Durante la reunión virtual que encabezó el jefe de Estado desde la Residencia de Olivos, los mandatarios "respaldaron sus propuestas" y "acordaron seguir trabajando" con Jefatura de Gabinete y las carteras de Interior y Salud para su "próxima aplicación", según confirmaron los voceros.



Desde el Gobierno, señalaron que "es indispensable no parar la economía" y tampoco "frustrar vacaciones ni la actividad en lugares turísticos", en sintonía con lo expresado por los mandatarios provinciales.



Los gobernadores tendrán margen de aplicación en cada uno de sus distritos para la limitación a la circulación nocturna, en el horario entre las 23 y las 6 horas.



La propuesta del Presidente también incluyó medidas para acotar los viajes al exterior y la exigencia de realizar un test de PCR a quienes lleguen a cualquier provincia por vía área, "sobre todo a destinos donde hay mayor número de casos".



Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que hasta ahora se aplicaron 52.195 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en las 24 jurisdicciones del país y que en las próximas horas partirá la segunda tanda de 153.450 dosis para avanzar con el plan de vacunación, aunque llamó a "prestar atención y redoblar los esfuerzos" en los cuidados individuales para "disminuir la transmisión" de la enfermedad, ante el incremento de las últimas semanas.



Durante uno de los informes semanales sobre la situación epidemiológica, Vizzotti precisó que "en los grandes aglomerados urbanos, donde se puede presentar una segunda ola, se han repartido unas 146.250 dosis" y confirmó que hasta el martes "el sistema informatizado del Ministerio de Salud registró 52.195 dosis aplicadas".



"Estamos trabajando fuertemente con las jurisdicciones, y tras una reunión en la que se analizó la situación con los jefes de programa de inmunizaciones de todas las provincias, se acordó distribuir 153.450 dosis restantes en más de 30 puntos de las 24 jurisdicciones con un sistema de seguimiento en tiempo real y monitoreo junto a personal de seguridad, por lo que llegarán esta semana", afirmó.



Panorama internacional



En el plano global, con 759.669 nuevos positivos y un récord de 15.769 muertes por Covid-19 en la víspera, el mundo acumulaba más de 86,7 millones de casos y casi 1.875.000 decesos desde el inicio del brote, según el balance actualizado de la Universidad Johns Hopkins.



En Europa, la segunda región más golpeada por el virus después de América, la UE autorizó la vacuna contra la Covid-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



La escasez de inmunizantes contra la Covid-19 genera angustia en Francia, donde dirigentes regionales pidieron al Gobierno no impedir que los territorios "puedan comprar vacunas y ponerlas a la disposición de sus redes para completar los dispositivos nacionales", tras el "inicio caótico" de la campaña de vacunación en el país.



Unas 7.000 personas recibieron la vacuna contra el coronavirus en Francia desde el 27 de diciembre, en comparación con las más de 316.000 personas que fueron vacunadas en Alemania en el mismo plazo.



En América Latina, donde los casos se han disparado desde mediados de diciembre, varios países intentaban afianzar su estrategia de vacunación ante el temor de un rebrote de la primera ola.



Colombia otorgó una autorización de emergencia para la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech, mientras que Bolivia avaló el empleo de la vacuna Sinovac, procedente de China, y la Sputnik V, desarrollada en Rusia, cuyas primeras 6.000 dosis llegarán este domingo a Santa Cruz.



En Uruguay, la Sputnik V podría llegar en marzo al país, siempre y cuando el Gobierno las autorice y pase la fase tres, y el primer lote sería de 75.000 dosis, dijo el presidente del prestador de salud local Casmu, Raúl Rodríguez.



En tanto, en Perú, el Gobierno aún no logró firmar un acuerdo para la adquisición de vacunas de Pfizer por desacuerdos en relación a su costo y a las condiciones de la farmacéutica estadounidense, dijo la ministra de Salud, en medio de un aumento de casos en la capital, Lima.