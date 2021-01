Empezó la vacunación a los agentes sanitarios municipales

Miércoles, 06 de enero de 2021

“Esperamos esto desde hace diez meses, así que estamos muy felices y orgullosos de que aquellos que están en la primera línea ya cuenten con la vacuna, que también estará disponible para todo el personal de Salud municipal”, manifestó el intendente, quien en la noche del martes supervisó la colocación de la Sputnik-V a los trabajadores de los Centros de Testeos Epidemiológicos, lo cual se llevó adelante en el Hospital de Campaña.





Comenzó a aplicarse en la ciudad la vacunación contra la covid-19 a los trabajadores sanitarios municipales que se desempeñan en los Centros de Testeos Epidemiológicos (Ceteep), antídoto que también estará a disposición de todo el personal sanitario municipal, para lo cual se inició una campaña de colocación de las dosis en orden prioritario y con estrictos controles.





“Comenzó la vacunación al personal sanitario municipal, a cargo del Gobierno provincial, así que acá estamos, en el Hospital de Campaña, donde venimos a acompañar”, sostuvo el intendente Eduardo Tassano, quien llegó al lugar junto al viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y el subsecretario de Salud, Rafael Corona.





Tassano estuvo hasta altas horas de la noche de este martes en el Hospital de Campaña, supervisando las aplicaciones de la denominada Sputnik-V a los agentes pertenecientes a los Ceteep, “que son los que están en la primera línea, realizando testeos masivos junto al equipo de Salud del Gobierno provincial, con quienes venimos trabajando arduamente para combatir al virus”, resaltó.





“Estos equipos sanitarios municipales trabajaron muy bien, muy fuertemente y estuvieron desde el principio de la pandemia con los vecinos, también con un gran trabajo en los testeos, así que ahora estamos aquí, contentos de que empiece la vacunación”, insistió el intendente.

En ese contexto, Tassano consideró que si bien la espera por la vacuna “fue un período muy largo no sólo para nosotros, sino para todos”, consideró que “esto va a durar y tenemos que seguir trabajando, aunque de todas maneras este es un gran paso”.



LANARI: “ES UN MOMENTO DE MUCHA ALEGRÍA”





“Hemos venido trabajado codo a codo con la Provincia y aportamos diez centros para testeos, con grupos de trabajadores de Salud municipal que hoy están comenzando el plan de vacunación, gracias a un trabajo con el Ministerio de Salud Pública. Es un momento de mucha alegría porque les estamos dando seguridad a quienes se pusieron en la primera línea del frente haciendo los hisopados, entrenándose y capacitándose para ello, y ahora están comenzando a recibir la vacuna”, celebró por su parte Lanari.





El viceintendente, quien coordina el Comité de Seguimiento municipal, destacó el trabajo mancomunado con el Gobierno de la Provincia, en este caso, en materia de controles epidemiológicos, entre otras acciones. “La Provincia de Corrientes tiene uno de los índices más altos de testeos con respecto a la población, lo cual es muy bueno, y lo hemos hecho con un éxito rotundo. Para nosotros, saber que hemos hecho bien las cosas, acompañando al Gobierno provincial, y ahora poder darles a nuestros agentes sanitarios la vacuna, la verdad que nos llena el alma”, manifestó.







CALVANO: “SOMOS PARTE DEL SISTEMA SANITARIO PROVINCIAL”





“No sólo estuvimos en las Salas de Atención Primaria de la Salud, brindando todos los servicios de cercanía para los vecinos, sino que también somos parte de los centros de testeos, y estamos a disposición para, cuando el Ministerio de Salud Pública considere, ser parte del sistema de vacunación también. Nuestros agentes municipales están preparados y hoy por hoy están inmunizándose a la par de los agentes provinciales, para poder realizar esta tarea, así como lo vienen haciendo en diferentes aspectos junto con el Gobierno provincial”, consideró por su parte Calvano.





Seguidamente, el secretario de Coordinación de Gobierno recalcó que “esto es una muestra del trabajo coordinado con la Provincia”, sobre lo cual agregó que “las Salas municipales son parte del sistema sanitario provincial en la Capital, lo que nos permite tener una gran llegada en todo el territorio de la ciudad, con 36 SAPS y 15 CAPS, lo cual es muy importante”.







“NOS SENTIMOS PRIVILEGIADOS”





“Cuando nos avisaron que nos iban a poner la vacuna, nos pusimos muy ansiosas porque todos tenemos esperanzas en que esto nos ayude. Tenemos entusiasmo en que esta vacuna sea muy positiva para todos”, dijo Karina Gómez, quien se desempeña laboralmente en la SAPS “Dr. Cassuso” del barrio San Antonio Oeste.





“La verdad que nos sentimos privilegiados, porque al saber que no vinieron muchas dosis, y al estar en la primera línea, nos quedamos tranquilos por nosotros y por nuestras familias, porque de esta manera los protegemos a ellos también”, subrayó la mujer. “Acá en el Hospital de Campaña nos atendieron muy bien, está todo muy organizado, así que una maravilla, realmente”, finalizó.





Por su parte, Adela Acosta, trabajadora sanitaria de la SAPS “Dr. Rossi Candia” del barrio Independencia, también tuvo consideraciones más que positivas: “Muy buena la organización. Nos citaron para las 20 horas, nos hicieron formar fila, con distanciamiento apropiado, nos atendieron rebién y en cuanto a la aplicación, ni la sentí”, transmitió, en referencia a la colocación de la inyección.





“Esto me parece excelente. Hay gente que tiene dudas de la vacuna; yo no tengo dudas, al contrario, agradezco poder tener los medios para vacunarnos”, expresó Adela. “Yo estoy en la parte de hisopado, así que esto es como una protección, una seguridad que siento”, reiteró.



CONTROL Y MONITOREO





En el marco de la actividad, el intendente detalló que aquellos agentes sanitarios que reciban la Sputnik-V serán monitoreados 48 horas luego de su aplicación. “Un equipo de médicos del Comité de Vigilancia municipal hará el seguimiento a los agentes que se inmunicen”, sostuvo. “Para eso, desarrollamos un formulario digital a fines de optimizar el trabajo de los médicos que monitoreen a los agentes municipales de salud que ya hayan sido vacunados”, añadió.



POR ORDEN PRIORITARIO





“La idea consiste en incrementar al máximo posible la cantidad de vacunaciones, priorizando a aquellos agentes que trabajan en los Centros de Testeos Epidemiológicos. Inicialmente, se abarca a 5 Centros, y luego se hace lo mismo con el personal de otros 5 Centros ‘suplentes’, que son los que entrarán a funcionar dentro de 10 días, rotando con los 5 que están funcionando durante estos días”, explicó el subsecretario de Salud de la Municipalidad, sobre lo cual especificó que se coloca la vacuna, en primera instancia, a “todos los trabajadores municipales relacionados al equipo de Ceteep, es decir, hisopadores, triage y del servicio de ambulancia para traslado de pacientes que hayan dado positivos de Covid al Hospital de Campaña”.





“La estrategia es la de cubrir inicialmente a todos los trabajadores sanitarios que están poniendo el pecho para hacer los testeos, comenzando con los que están haciéndolo en estos días, y luego con aquellos que los reemplazarán. Posteriormente, se sigue con los profesionales de primera línea (médicos y enfermeros) y así sucesivamente, hasta llegar a cubrir el personal de todos los SAPS”, graficó Corona.



LA VACUNA SPUTNIK-V





La vacuna se basa en una plataforma conocida como “vector viral”. Esta tecnología permite generar una respuesta de anticuerpos segura sin producir la enfermedad.





El esquema es de dos dosis, con un intervalo mínimo de 21 días entre la primera y la segunda aplicación. Se administra vía intramuscular en el brazo. Para lograr la máxima protección, es importante recibir las dos dosis.





Actualmente esta vacuna está recomendada para personas a partir de los 18 años, independientemente del antecedente de haber padecido de covid-19. Si fue contacto estrecho de un caso confirmado, la persona puede vacunarse después de completar el aislamiento correspondiente.