La nueva cepa de coronavirus detectada en Brasil ya está en Argentina Miércoles, 06 de enero de 2021 Los expertos aseguran que la mutación, presente desde octubre en Brasil, por ahora no es más infecciosa ni más letal que la original.



La variante de coronavirus presente en Brasil ya se encuentra en Argentina, confirmó a TN.com.ar la directora científico-técnica del Instituto Malbrán, Claudia Perandones.



La confirmación científica llegó tras lograrse una secuenciación genómica completa de esta variante del COVID-19. “Se acaba de confirmar la presencia de la variante brasileña en el país”, sostuvo la especialista.



La nueva mutación, denominada S_E484K, fue detectada en la Argentina por científicos del Proyecto PAIS. Los expertos estaban esperando la secuenciación genómica para determinar si se trataba o no de la mutación brasileña, lo que se anunció a primeras horas de la tarde



“Es absolutamente normal que el virus genere variantes por la distribución que tiene y la gran cantidad de casos que ha producido en todo el mundo”, señaló a TN Mario Lozano, bioquímico, virólogo e investigador del CONICET. “La preocupación debería llegar si una de esas variantes cambia su capacidad biológica, es decir que sea más infectiva o más letal”, explicó.



Los cinco casos con la mutación en la región “spike” del genoma del COVID-19 fueron detectados previamente gracias a una técnica de secuenciación parcial que se implementó en diciembre, más expeditiva y rápida que la que venían haciendo desde marzo.



A partir de la alerta generada por esta sospecha, todos los centros abocados a la investigación de estas variantes posibles de aparición, concentraron los esfuerzos para confirmar la presencia de la nueva variante en el país. Los investigadores pertenecen al Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), uno de los grupos que empezó a trabajar para desarrollar una estrategia que permita hacer monitoreo en tiempo real de la genómica, es decir al conjunto de genes que componen al virus, su identidad.



El objetivo era encontrar la secuenciación de los genomas circulantes de SARS-CoV-2 en distintas regiones de la Argentina, el análisis a gran escala de secuencias, ensamblado de genomas, análisis filogenéticos y filogeográficos, epidemiología y evolución molecular, y estudios de correlación clínica.



Cómo fue el hallazgo

Las tareas realizadas con velocidad determinaron que de 71 muestras positivas obtenidas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en la segunda semana de diciembre, se analizaron 39 con detalle. En ninguna de ellas se detectaron mutaciones.



Luego de Navidad, un segundo trabajo realizado sobre 144 muestras también arrojó resultados negativos en cuanto a cambios de extrema relevancia, aunque sí se observó la presencia de la mutación S_E484K en una muestra del Gran Buenos Aires, que es una de las tres mutaciones ya identificadas en Sudáfrica, y que, además, concuerda con otra muestra única hallada en Río de Janeiro. Hasta el momento cinco casos fueron identificados en la Argentina. Lo positivo: no se hallaron rastros de la variante inglesa, que es la más contagiosa.



“Lo que esperamos es que estos cambios no produzcan un escape inmunológico rápido. Al mismo tiempo, hay que estar preparados para hacer modificaciones en el sistema de vacuna, para adaptarlo a esos potenciales cambios. Tecnológicamente no es un problema para la producción de vacunas”, concluyó Lozano.