Mascherano se suma a la Selección argentina a dos meses de su retiro

Miércoles, 06 de enero de 2021

El exfutbolista trabajará en un área de Metodología y Desarrollo que será presentada en las próximas semanas.





A poco menos de dos meses de su retiro como futbolista profesional, hoy se confirmó que Javier Mascherano se sumará a la estructura de trabajo de las selecciones argentinas. En las próximas semanas será presentado oficialmente a cargo de un área de Metodología y Desarrollo que la AFA pondrá en funciones.



Masche jugó su último partido con la camiseta de Estudiantes de La Plata el 15 de noviembre del año pasado. Ese día y de manera repentina anunció que colgaba los botines a los 36 años y luego de una gran carrera que incluyó a River, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona y el fútbol chino.



“Javier Mascherano, acompañado del preparador físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero, se sumará a la estructura de Selecciones Nacionales a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo que será presentado en las próximas semanas”, informó hoy la AFA a través de Twitter.



El trabajo de Mascherano estará apuntado a las selecciones juveniles que hoy tienen como coordinador general a Bernardo Romeo. Se tratará de una función que buscará mejorar la metodología de trabajo de todos los equipos nacionales, aunque por ahora no se conocen demasiados detalles.



Junto al exfutbolista trabajarán el preparador físico Pablo Blanco, que fuera parte del cuerpo técnico del seleccionado argentino conducido por Alejandro Sabella en el Mundial de Brasil 2014, y el entrenador catalán Oscar Hernández Romero, quien se desempeñara en las divisiones formativas del Barcelona.







Desde hace varios meses el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, estaba en conversaciones con Masche para tratar de sumarlo al staff de la AFA porque lo considera muy valioso por sus conocimientos y por ser un emblema del seleccionado argentino (es el futbolista con mayor cantidad de presencias con la celeste y blanca y más mundiales jugados junto a Diego Maradona).



No son pocos los que ven en Mascherano un posible seleccionador argentino en el futuro. El ex Estudiantes recibió su título de entrenador en diciembre de 2019.



“Me pone muy contento que Mascherano vuelva a su hogar y se incorpore a las estructuras de nuestras seleccciones Nacionales con este nuevo proyecto”, escribió Tapia en redes sociales.