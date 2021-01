Construyen un complejo polideportivo en el campus de la UNNE

Martes, 05 de enero de 2021

A través de un trabajo conjunto entre el Gobierno de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste, iniciaron los primeros trabajos del futuro complejo polideportivo de la institución académica.



El mismo, contará con canchas de diversas disciplinas, vestuarios, gimnasios y oficinas, en el campus Deodoro Roca, en el sector donde ya se encuentran emplazados campos de fútbol. Asimismo, se trasladarán todas las actividades deportivas que se realizan en el Ex Comedor (Belgrano 1045) allí.



En este sentido, el director de Asuntos Sociales de la UNNE, Marcelo Cáceres, ofreció detalles de la obra que la Provincia lleva adelante en el predio. La misma, se concreta gracias a un acuerdo entre la Universidad y el Gobierno provincial y consiste en un complejo de canchas de vóley y handball, vestuarios, baños, oficinas y un sector para gimnasio y actividades aeróbicas.



“Este complejo pone en valor todo este sector de la ciudad en la zona del Campus de la UNNE. Está destinado no solamente a los estudiantes de la UNNE, sino también a la comunidad en general y se busca trasladar toda la infraestructura deportiva a este sector”, comentó Cáceres.



Asimismo, puntualizó que, con esta obra, se van a trasladar todas actividades que se desarrollan en el Ex Comedor Universitario por calle Belgrano al Campus y destacó que la cancha que permitirá la práctica del handball, una actividad muy practicada por los universitarios y en la cual la UNNE es subcampeón de la disciplina a nivel nacional.



Por su parte, Eduardo Cibils, secretario de Asuntos Sociales de la UNNE, señaló que la obra ya está en marcha y se puede apreciar el trabajo de movimiento de suelos del futuro playón y complejo deportivo de la UNNE.



“Tanto el gobernador Gustavo Valdés como integrantes de su equipo de trabajo no se olvidan de sus raíces como estudiantes universitarios y tomaron la decisión en base a un pedido de la Secretaría General de Asuntos Universitarios y la Federación Universitaria del Nordeste, a cargo de Matías Denegri, solicitando contar con un playón para las actividades recreativas y deportivas que va a estar abierto a los estudiantes y a toda la comunidad”, remarcó Cibils.



Más de 40 mil estudiantes se verán beneficiados que van a poder acceder a actividades deportivas y recreativas en el Campus, aseguró Cibils, dejan do en claro que se trata de una obra importante y anhelada, ante lo cual expresó el agradecimiento a la Provincia y al gobernador Valdés que “se puso al hombro con esta propuesta y arbitró los medios para que se haga realidad”.