La Argentina, puesto 7 en un ranking mundial de mayor cantidad de vacunados por millón de habitantes

Martes, 05 de enero de 2021

En el período que va del 29 de diciembre a este lunes, la Argentina ocupa el puesto 7 del ranking de las dosis diarias de vacunación Covid-19 administradas por millón de personas, en un promedio móvil de siete días.







La Argentina ocupa el puesto 7 en el ranking mundial de mayor cantidad de vacunados por millón de habitantes, conforme a registro estadístico de origen británico que analiza datos provistos por la Universidad de Oxford y basados en la mensura de las dosis de Sputnik V que ya fueron aplicadas desde que comenzó la campaña oficial de inmunización, el 29 de diciembre pasado.



A partir del inicio del proceso de aplicación de diferentes vacunas contra el coronavirus en varios países del mundo, el rastreador británico Our World in Data, que utiliza datos de la Universidad de Oxford, viene publicando en su sitio web https://ourworldindata.org/covid-vaccinations diversas estadísticas en torno a la inmunización global contra la pandemia.



Si bien Our World in Data aclara que en ese ranking "se cuenta como una dosis única y puede que no sea igual al número total de personas vacunadas, dependiendo del régimen de dosis específico (por ejemplo, las personas reciben múltiples dosis)", en el caso de Argentina, que al momento utiliza la vacuna producida por el Centro ruso Gamaleya, se está dando una dosis por persona, la primera de las dos previstas en lo que refiere a la inmunización a través de la Sputnik V.



El ranking está encabezado por Estados Unidos, país que es seguido por Dinarmarca, Gran Bretaña, Bahrein, Rusia y Alemania. Debajo de la Argentina aparecen Italia, Estonia, Canadá, Polonia, China, México y Francia.