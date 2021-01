El Gobierno de Chaco dispuso restricciones por el aumento de casos

Martes, 05 de enero de 2021

La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, anunció que desde el miércoles y hasta el 21 de enero habrá restricciones a la circulación de personas y bienes, a la realización de eventos y a la actividad comercial.







El Gobierno de Chaco dispuso restricciones en todo el territorio provincial, por quince días, ante el aumento de casos de coronavirus luego de las fiestas de fin de año.



La ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Zalazar, anunció que desde el miércoles y hasta el 21 de enero habrá restricciones a la circulación de personas y bienes, a la realización de eventos y a la actividad comercial.



Zalazar anunció en Télam Radio que habrá puestos de control "en los puntos limítrofes de la provincia y en el ingreso a las localidades, desalentando de manera especial durante los días sábados y domingo. No se permitirá la circulación entre las localidades del interior".



La funcionaria desmintió que estén cerradas las fronteras de la provincia pero "sí se va a seguir controlando el ingreso a la provincia con la toma de medidas de control sanitario, como se viene haciendo en todos los puestos limítrofes del Chaco".



Habrá puestos de control en los puntos limítrofes de la provincia y en el ingreso a las localidades, desalentando de manera especial durante los días sábados y domingo

Zalazar agregó que se establece la "alarma sanitaria" en todo el territorio provincial, cuya finalidad "es poner en conocimiento a la comunidad de la criticidad de las indicadores actuales" relacionados con la pandemia.



La ministra provincial detalló que "se prohíbe la circulación de bienes y personas desde la hora cero hasta las 6 de cada día, salvo por razones de salud, seguridad o por tener un turno o permiso para circular expedido por la plataforma Tu Gobierno Digital"



Asimismo, anunció que se restringe "la permanencia y circulación en espacios públicos, autorizadas hasta las 22 de cada día, así como de espectáculos públicos y actividades recreativas no deportivas".



"Los eventos sociales autorizados en un decreto anterior, 1706 de 2020, hasta cien personas, quedan suspendidos", añadió Zalazar.



Asimismo, "se va a desalentar la actividad física deportiva grupal, en espacios abiertos o cerrados públicos o privados", abundó la funcionaria chaqueña.



Por otra parte, quedan suspendidas las competencias o actividades con asistencia de público.



En tanto, los comercios "podrán funcionar de lunes a miércoles hasta la medianoche, y de jueves a domingo hasta las 2, aunque la actividad deberá cesar una hora antes para permitir el desplazamiento del personal".



Zalazar fundamentó la decisión en el "aumento de casos directamente relacionado con las fiestas de fin de año".



"Se pretende restringir la circulación por época estival, que se presta a salir más a la noche, por lo cual estas medidas pretenden evitar la mayor propagación de contagios teniendo en cuenta de que habrá una suba luego de las fiestas de fin de año", fundamentó la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco.



"Una de las razones principales -agregó- son los indicadores sanitarios que, si bien son buenos - a hoy era una tasa de duplicación de 103 días y una tasa de contagios de 1,10 - vemos que hay salidas de personas luego de las fiestas, en un contexto estival, con pocos de vacaciones, que se quedan en la ciudad, y así el virus circula".



"Luego de las fiestas no se han desescalado las salidas, las juntadas, entonces tenemos que desalentar", remarcó la ministra.



Zalazar explicó que las medidas adoptadas por el Gobierno de Chaco "tienen directa relación con la aglomeración de eventos públicos aún al aire libre y permitir a la policía de 0 a 6 un control mas estricto de fiestas clandestinas, que en nuestro país empiezan a las 2 de la mañana, para evitar que se produzcan y, de producidas, que se desarticulen".