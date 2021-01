Evalúan un nuevo estado de emergencia, tras una explosión de contagios de coronavirus

Lunes, 04 de enero de 2021

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció este lunes que su Gobierno evalúa decretar un nuevo estado de emergencia en el área metropolitana de Tokio debido a que un aumento de los casos de coronavirus puso al país en una situación "muy grave".



En otras partes de Asia, en tanto, China redobló una campaña de vacunación contra el coronavirus en Beijing iniciada el 1 de enero, Hong Kong extendió restricciones y Corea del Sur dijo que acelerará la aprobación de la vacuna de AstraZeneca/Oxford.



En conferencia de prensa, Suga instó a los japoneses a evitar salidas no indispensables y agregó que el Gobierno se prepara para modificar la ley para poder sancionar a comercios que no respeten las órdenes de limitar sus horarios o cerrar temporalmente.



Por el momento se desconoce el tiempo que duraría un eventual estado de emergencia, y algunos medios locales especulan con que podría entrar en vigor el sábado próximo y podría ser más corto que el anterior.



El Gobierno no contempla pedir el cierre de las escuelas, según el diario Nikkei.



Suga dijo también que espera que la campaña de vacunación contra el coronavirus empiece a fines de febrero y aseguró que será uno de los primeros en darse una dosis, informó la agencia de noticias AFP.



Los primeros en ser vacunados serán el personal sanitario, los ancianos y los empleados de las residencias, detalló, antes de agregar que él será uno de los primeros en ponerse la vacuna, mientras la población es más bien desconfiada.



Japón, que en comparación con otros países tuvo relativamente pocos casos -240.000 infectados y menos de 3.600 muertos-, registra desde noviembre un fuerte aumento de contagios.



La semana pasada superó por primera vez los 4.000 nuevos infectados en 24 horas.



Este lunes, Tokio informó 884 casos adicionales y el número de pacientes hospitalizados "en estado grave", los que están bajo respiración artificial, subió hasta 108, una cifra récord.



En China, en tanto, miles de personas hacía fila hoy en Beijing para aplicarse una vacuna contra el coronavirus en medio de una campaña de inmunización para millones de habitantes antes de la temporada de viajes con motivo del Año Nuevo chino en febrero.



Más de 73.000 personas en la capital china recibieron la primera dosis de la vacuna en los últimos dos días, informó hoy la agencia de noticias china Xinhua, entre ellos trabajadores comunitarios y conductores de colectivos.



Las autoridades sanitarias aprobaron "condicionalmente" el último día de 2020 la vacuna del gigante chino Sinopharm, que tiene una eficacia del 79%, según la farmacéutica.



China ya había administrado unas 4,5 millones de dosis de vacunas en experimentación, la mayoría a trabajadores y otros empleados estatales que trabajan en el extranjero.



Pero el país inició el 1 de enero una campaña gradual de vacunación entre grupos considerados de alto riesgo, como trabajadores portuarios y de logística y personas que proyectan retomar sus estudios en el extranjero.



Las autoridades del territorio chino de Hong Kong, en tanto, extendieron hoy por dos semanas restricciones a las reuniones sociales, después de confirmar otros 53 nuevos contagios de Covid-19.



En la excolonia británica ya regía una prohibición a las reuniones de más de dos personas en sitios públicos, entre otras, pero las autoridades decidieron ampliar la suspensión a las clases presenciales hasta las vacaciones por el Año Nuevo chino.



En Corea del Sur, el Ministerio de Seguridad de Alimentación y Medicamentos dijo que reducirá a 40 día el proceso de autorización de la vacuna contra el virus desarrollada por la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca y la universidad de Oxford.



En condiciones normales, sin la urgencia actual, el proceso dura 180 días, dijo el Ministerio.