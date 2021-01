107 personas y 5.884 nuevos casos de Coronavirus en Argentina

Lunes, 04 de enero de 2021

Con lo reportado este jdomingo suman 43.482 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.640.718 los contagiados desde el inicio de la pandemia.





Otras 107 personas murieron y 5.884 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 43.482 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.640.718 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.433 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53% en el país y del 56,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 48,62% (2.861 personas) de los infectados de este domingo (5.884) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.640.718 contagiados, el 88,55% (1.452.960) recibió el alta y 144.276 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 65 hombres, 39 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 4 en Córdoba; 5 en La Rioja; 1 en Mendoza; 1 en Neuquén; 3 en Río Negro; 4 en Santa Cruz; y 5 en Santa Fe.



También fallecieron 42 mujeres: 24 en Buenos Aires; 1 en Chaco; 2 en Córdoba; 4 en La Rioja; 1 en Neuquén; 3 en Río Negro; 2 en Santa Cruz; 3 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 1 en Tierra del Fuego.



Este domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.034 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 827; en Catamarca, 33; en Chaco, 113; en Chubut, 202; en Corrientes, 104; en Córdoba, 356; en Entre Ríos, 264; en Formosa, 1; en Jujuy, 5; en La Pampa, 194; en La Rioja, 3; en Mendoza, 77; en Misiones, 40; en Neuquén, 372; en Río Negro, 212; en Salta, 8; en San Juan, 33; en San Luis, 24; en Santa Cruz, 207; en Santa Fe, 516; en Santiago del Estero, 50; Tierra del Fuego, 103; y en Tucumán 106.



En las últimas 24 horas fueron realizados 22.180 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.919.347 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 108.411 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 690.383 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 176.495; Catamarca, 2.851; Chaco, 25.148; Chubut, 32.454; Corrientes, 12.222; Córdoba 128.380; Entre Ríos, 30.159; Formosa, 221; Jujuy, 18.567; La Pampa, 11.468; La Rioja, 9.124; Mendoza, 60.330; Misiones, 1.124; Neuquén, 41.926; Río Negro, 39.072; Salta, 22.413; San Juan, 11.598; San Luis, 16.225; Santa Cruz, 24.401; Santa Fe, 177.811; Santiago del Estero, 17.717; Tierra del Fuego, 19.432; y Tucumán, 71.297.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).









En este contexto, el presidente Alberto Fernández se mostró preocupado por el aumento de contagios de coronavirus registrado en los últimos días, afirmó que los jóvenes son quienes "más se descuidan" y advirtió que "no se puede jugar con fuego porque el virus está circulando" y "la pandemia no terminó".



Fernández hizo estas afirmaciones al encabezar un acto en Chapadmalal, donde promulgó la nueva ley de movilidad jubilatoria.



"La vacuna nos va a dar con el correr de los meses inmunidad, pero en el mientras tanto no podemos jugar con fuego, porque el virus está circulando", expresó Fernández.



Con todo, celebró la "buena idea" del Gobierno de haberse "ocupado tempranamente de conseguir vacunas", pero insistió en que "la pandemia sigue azotando a la Patria".





PANORAMA MUNDIAL



En el plano global, en Estados Unidos -el país con más casos de coronavirus acumulados y más defunciones por la enfermedad- hay preocupación por el aumento de las infecciones y polémica por el balance de víctimas y el ritmo de vacunación.



El país volvió a batir su récord de contagios diarios, con casi 300.000 en las últimas 24 horas, según la Universidad Johns Hopkins (JHU, en inglés).



En tanto, la autoridad reguladora de medicamentos de India aprobó “para uso exclusivo en situaciones de emergencia” las vacunas desarrolladas por el consorcio británico Oxford/AstraZeneca y el laboratorio indio Bharat Biotech, que son “100% seguras” pese a efectos secundarios como fiebre leve, dolor y alergia, “comunes para todas las vacunas”, según la agencia de noticias AFP.



El primer ministro, Narendra Modi, afirmó en Twitter que la medida representa “un punto de inflexión decisivo para fortalecer una lucha enérgica” que “acelera el camino hacia una nación más saludable y libre de Covid”.



India aspira a tener inmunizados a mitad de año a unos 300 millones de personas sobre una población total de poco más de 1.350 millones de habitantes.



A su vez, varios países europeos aplicaron nuevas restricciones para contener la propagación del coronavirus.



Francia, quinto país con más casos y séptimo con más muertes por coronavirus, amplió este fin de semana -ahora de 15 a 6- el horario de toque de queda dispuesto ante el incremento de los contagios de Covid-19, mientras el gobierno fue blanco de críticas sobre la velocidad de la campaña de vacunación.



En el Reino Unido -sexto país con más infecciones acumuladas y más decesos-, el primer ministro, Boris Johnson, anunció que endurecerá aun más las restricciones dispuestas tras registrarse este fin de semana un nuevo récord de 58.000 nuevos contagios.



Italia, octavo país con más casos y quinto con más fallecimientos, volverá este lunes a la “zona naranja” que permitirá desplazamientos entre comunas y la reapertura de comercios, pero regresará a la “zona roja” el martes y el miércoles, durante la tradicional celebración de San Esteban, con el fin de evitar las aglomeraciones.



En la región, la preocupación por una posible saturación de la disponibilidad de camas de terapia intensiva se hizo patente en Colombia y Uruguay, dos países con resultados muy diferentes en materia de penetración e impacto de la pandemia de coronavirus.



En Colombia -undécimo país con más casos y más muertes en todo el mundo, y segundo en Sudamérica en ambas categorías, según la JHU-, la Asociación de Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM) y la Federación Médica Colombiana (FMC) en Bogotá están ocupadas la totalidad de las unidades de terapia intensiva y había al menos 40 pacientes en salas de urgencia esperando camas de cuidados máximos.



Sin embargo, la Secretaría de Salud de Bogotá -ciudad que concentra 28,6% de los contagios en toda Colombia- aseguró que la tasa de ocupación de unidades de cuidados intensivos era de 76,5% para pacientes con Covid-19 y de 82,8% considerando todas las enfermedades.



En Uruguay, el país con menos contagios y menos defunciones en la región, el presidente del Colegio Médico, Blauco Rodríguez, advirtió que las unidades de terapia intensiva en el país “se van a saturar” si sigue aumentando la cantidad de casos de coronavirus y recomendó mantener cerradas las fronteras para evitar “abrir otro frente”.