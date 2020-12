Cambio en la modalidad de la recolección de residuos para el 31 y 1 de enero Martes, 29 de diciembre de 2020 El jueves 31 se recogerán normalmente los residuos en las zonas en las que el servicio se presta en forma diurna, mientras que ese día no habrá recolección nocturna.



La situación se invertirá el viernes 1 de enero, donde no habrá por la mañana, pero si por la noche. Se solicita la colaboración de los vecinos para evitar acumulación de residuos en las calles.





La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informa que se dispusieron modificaciones en la modalidad de la prestación de la recolección de residuos domiciliaria para este jueves 31 de diciembre y viernes 1 de enero.



En tal sentido, se comunica que este jueves 31 de diciembre se recogerán normalmente los residuos en las zonas en la que el servicio se presta en forma diurna. En cambio ese día no habrá recolección nocturna. La prestación se invertirá el viernes 1 de enero, donde no se pasará a recoger los residuos en las zonas en la que el servicio se cumple de día, pero en cambio habrá recolección nocturna.



“El cambio obedece a la falta de colaboración observada durante los días 24 y 25 de diciembre. Lamentablemente algunos vecinos no respetaron el cronograma previsto y sacaron sus residuos a la vía pública”, señaló el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodrìguez, y agregó que “pedimos a todos la colaboración de que cumplan con los horarios establecidos para el servicio de recolección y no saquen la basura fuera de los días y horarios establecidos, así cuidamos la limpieza de la ciudad y evitamos inconvenientes”.