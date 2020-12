Cardozo recibió la primera tanda de vacunas contra el Covid-19

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Se trata 3150 dosis de la vacuna Sputnik-V. La inmunización comenzará mañana con los trabajadores del hospital de campaña, continuando con todos los que integran el sistema sanitario correspondiente a los servicios de cuidados críticos de la provincia.





El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, recibió este lunes el conteiner que llegó a Corrientes con la primera tanda de vacunas contra el Covid-19. Son las primeras dosis de Sputnik-V de origen ruso, la cual utiliza un adenovirus no replicativo, es de forma refrigera a -18°.y se inoculan dos dosis con tres semanas de separación.



Al respecto, el titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo, dijo, “es un día emocionante y de alegría, tal como lo anunció el Gobernador Gustavo Valdés llegaron las primeras vacunas contra el Covid-19 y mañana comenzará la vacunación con la población de mayor riesgo de salud pública. En primer lugar, hospital de Campaña donde están los trabajadores de la primera línea de batalla, Laboratorio Central y posteriormente se va a estar distribuyendo y aplicando al personal de las Unidades de Terapia Intensiva y Emergencias de los hospitales”.



Detalló que “la primera semana de enero llegaría el otro 50 por ciento de estas primeras 6700 dosis y para fines de enero se espera que llegue el otro componente”, y agregó que “según informaron desde la Nación se distribuirán en la Argentina 5 millones a fines de enero, la misma cantidad en febrero y otros 5 millones en marzo”.



El funcionario recordó a la población la importancia de tomar conciencia, “es absolutamente necesario que la sociedad respete las recomendaciones para evitar que este virus se siga propagando. Por más límites y recomendaciones del estado, si la gente no asume su responsabilidad individual y social estamos sumamente complicados”.



En tanto, la directora de Inmunizaciones de la Provincia, Marina Cantero, precisó que “Corrientes tiene una población objetivo de 350.000 personas a vacunar, con un esquema de dos dosis, lo que representa un total de 700 mil vacunas anti Covid en la Provincia”.



“La estrategia de vacunación que llevará adelante la Dirección de Inmunizaciones de la Provincia en forma articulada con municipios y otras instituciones, comprenderá ejes que se encuadran en las poblaciones de objetivos; puntos de almacenamientos y distribución de la vacuna a nivel provincial; puntos disponibles de vacunación; equipos de vacunación y el sistema de registro de esta vacuna y la comunicación”, precisó.



Especificó que “una vez concluida la vacunación al personal de salud, y en la medida que vayamos recibiendo la vacuna, continuaremos con la población de mayores de 60 años, personal de seguridad, docentes y no docentes del nivel inicial, primario y secundario, población de 18 a 59 años que presenten factores de riesgos como diabetes, obesidad grado 2 y 3, renales en diálisis, inmunosuprimidos, enfermedades respiratorias y cardiovasculares”.



Por último, dijo que esta vacuna “no está indicada para mujeres embarazadas o que estén realizando lactancia materna, que tengan diagnóstico de patologías oncológicas y compromiso a nivel del sistema inmunológico o que hayan tenido reacciones alérgicas a las vacunas”.