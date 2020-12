Asesinan a un niño de 3 años e investigan si se trató de una venganza

Lunes, 28 de diciembre de 2020

En González Catán, partido de La Matanza, el niño, de nombre Benjamín, recibió un tiro en el tórax y luego falleció. También su abuela fue herida de un disparo en una de las piernas y se encuentra fuera de peligro.







Un nene de 3 años fue asesinado de un balazo en el pecho en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de González Catán, y se investiga si se trató de un intento de robo o una venganza contra un familiar, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió este sábado minutos antes de la medianoche en una vivienda ubicada en la calle Larraya al 4900, esquina Colegiales, de la mencionada localidad del partido de La Matanza, al oeste del conurbano.



Las fuentes precisaron a Télam que ante un llamado de urgencia al 911, personal de la comisaría 2da de González Catán arribó al lugar donde se entrevistan con un joven, identificado como Cristian Iñigo (20), quien manifestó que cuatro personas a bordo de un Ford Focus gris intentaron robarle la moto a un vecino y él salió tras escuchar los gritos de ayuda.



En ese momento, por motivos que se intentan establecer, un hombre comenzó a disparar contra la casa en donde se encontraba el joven junto a su familia.



Producto de los disparos, un nene de tres años, de nombre Benjamín, recibió un tiro en el tórax, por lo que fue derivado de urgencia a la Clínica Figueroa Paredes, donde murió producto de la herida, indicaron los investigadores.



En tanto, la abuela del niño, identificada como Josefa Monserrat (61), fue asistida por un disparo en una de las piernas y se encuentra fuera de peligro.



El fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, ordenó pericias en el lugar del hecho a cargo de la Policía Científica y se entrevistó con testigos.



Según las primeras diligencias, en la vereda de la vivienda de la familia Iñigo se incautaron tres vainas servidas calibre 22 largo.



Los pesquisas indicaron que al encontrar contradicciones en su relato, le solicitaron al tío del menor fallecido que contara lo sucedido y expresó que el pasado jueves 24 tuvo un entredicho con tres jóvenes que pasaron en moto cuando él se encontraba con unos amigos tomando algo en la vereda, previo a la Navidad.



En su relato, Iñigo señaló que pudo reconocer a dos de los ocupantes de la moto -uno de ellos un adolescente menor de edad-, quienes luego de cruzar algunos insultos, dispararon varios tiros al aire para intimidarlo.El joven aseguró que llegó a escuchar que “esto no iba a quedar así” y que los agresores “volverían por venganza”.



Los investigadores precisaron que el sábado por la noche, dos personas descendieron de un vehículo e intentaron robarle la moto a un vecino, pero cuando observaron que Iñigo se encontraba en la vereda de enfrente, comenzaron a dispararle.Uno de los balazos impactó en el pecho de Benjamín, quien se había acercado a la puerta tras un descuido de la familia.



En tanto, se estableció que el Ford Focus gris en que el que se desplazaban los cuatro hombres había sido robado horas antes en la localidad de Laferrere.



Además, se confirmó que uno de los sospechosos es menores de edad, posee antecedentes por robo de automotor y que este año fue trasladado al instituto de menores de Abasto, de la ciudad de La Plata.



“De las primeras investigaciones que se realizaron en el lugar del hecho, y por las declaraciones de testigos, se creyó en principio que se trató de un robo pero la principal hipótesis es que fue una venganza”, dijo a Télam una fuente vinculada a la causa.





El fiscal Medone caratuló al expediente como “homicidio” y ordenó el análisis de las cámaras de seguridad para dar con los implicados en el hecho.



Por su parte, Melina Acevedo, mamá de Benjamín, dijo a Télam que su hijo Benjamín “era un sol. Un nene muy cariñoso que se daba con cualquiera. No puedo creer que mi hijo me dejó, que se me vaya desplomado”, expresó.



La mujer confirmó que este domingo, a partir de las 17, se realizará una movilización en la puerta de su casa, donde ocurrió el asesinato, para pedir justicia por Benjamín.



“Ya a mí bebé no me lo devuelve nadie. Vamos a reunirnos en la cuadra de mi casa solo para pedir justicia por mí bebé”, concluyó.