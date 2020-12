Racing busca cerrar el año de la mejor manera ante Boca

Martes, 22 de diciembre de 2020

De cara a la revancha, el DT Sebastián Beccacece pondría en cancha a los mismos jugadores que fueron titulares en Avellaneda.





Racing Club tiene todo en marcha para visitar a Boca el miércoles en busca de la semifinal de la Copa Libertadores, instancia que no alcanza desde la edición de 1997 cuando fue eliminado por Sporting Cristal de Perú.



El equipo conducido por Sebastián Beccacece no logró afianzarse en el plano local, aunque en el ámbito internacional mostró una sólida imagen en varios pasajes del máximo certamen sudamericano, con una histórica clasificación por penales en el mítico estadio Maracaná ante Flamengo, el último campeón.



La "Academia" ganó 1-0 como local ante el "Xeneize", el pasado miércoles, por la ida de los cuartos de final, en un encuentro en el que por momentos tuvo el protagonismo y en el que defendió el gol a favor con un planteo sólido y la tenencia de la pelota por más de 30 minutos.



De cara a la revancha, el DT Beccacece tiene en mente volver a poner en cancha a los mismos jugadores que fueron titulares en Avellaneda, aunque lo definirá el mismo día del encuentro.



La experiencia del arquero Gabriel Arias, que tuvo buenas intervenciones ante Boca, y la solidez de la línea defensiva conformada por Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Alexis Soto, le da al equipo la tranquilidad necesaria para salir desde el inicio a cuidar el 1-0 a favor.



Para colaborar con el planteo defensivo, aparecen dos jugadores importantes como lo son el uruguayo Fabricio Domínguez y el chileno Eugenio Mena, quienes se destacan sobre los laterales derecho e izquierdo, respectivamente, no solo en la marca, sino también con subidas sorpresivas para sumarse al ataque del equipo.



La mitad de la cancha académica tiene en Leonel Miranda al termómetro del equipo, debido a su capacidad para recuperar la pelota, de ser siempre una opción de pase para el resto de sus compañeros y por su compromiso con el sistema táctico como relevo de los defensores cuando se van al ataque.





El buen pie de los futbolistas paraguayos Matías Rojas y Lorenzo Melgarejo le da al equipo el salto de calidad que necesita de mitad de cancha hacia adelante para generar volumen de juego, con la ayuda de Héctor Fértoli, un jugador que apela al vértigo y a la velocidad para romper líneas, aunque no siempre de manera exitosa.



El mediocampista Augusto Solari, autor del gol en el empate de anoche (1-1) ante Estudiantes en La Plata, por Zona Complementación B de la Copa Diego Maradona, podría ser una alternativa en el once titular en reemplazo de Fértoli, para ayudar en la recuperación y la tenencia de la pelota.



El delantero y capitán del equipo, Lisandro López, es la máxima referencia de área del equipo, a pesar de que no anotó en las últimas presentaciones: "Licha" es uno de los jugadores que también colabora constantemente en la generación de juego y en la presión sobre la salida del rival.



Ante Boca, Racing formaría con Arias; Fabricio Domínguez, Sigali, Nery Domínguez, Soto y Mena; Melgarejo, Miranda y Rojas; Fértoli o Solari y Lisandro López



Un empate en La Bombonera le dará a Racing la chance de pasar automáticamente a la siguiente fase, mientras que si pierde por 1-0, ambos equipos definirán la llave desde los doce pasos.



Una derrota por la menor diferencia, a partir del 2-1, también le jugará a favor al conjunto albiceleste por el gol de visitante, en tanto que una caída por más de dos goles en contra lo dejará afuera del torneo.







La última vez que Racing alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores fue en la edición de 1997, con Alfio Basile -uno de los máximos ídolos de la institución- como entrenador: se enfrentó a Sporting Cristal de Perú, con una victoria 3-2 en el encuentro de ida jugado en Avellaneda y una goleada en contra por 4-1 en la revancha, en el Estadio Nacional de Lima.



El historial entre Racing y Boca por competencias internacionales registra 10 enfrentamientos, con cuatro victorias para el "Xeneize", cinco empates y un triunfo de la "Academia".



El plantel albiceleste entrenará mañana en el Cilindro de Avellaneda y los hisopados previos que pide el protocolo de la Conmebol dieron todos negativos.



Racing visitará a Boca el miércoles 23 desde las 21:30, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldan y transmisión de la señal de cable ESPN.