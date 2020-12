Provincia y Municipio apoyan a la Cámara de Cerveceros Artesanales

Martes, 22 de diciembre de 2020

El Gobierno Provincial y la Municipalidad de Corrientes vienen trabajando de manera articulada a fin de generar políticas públicas de respaldo al sector emprendedor privado y en ese rumbo, se rubricó esta mañana un Convenio Marco de Cooperación con la Cámara de Cerveceros Artesanales de Corrientes.







El Acuerdo se formalizó en un acto desarrollado esta mañana en el Salón Verde y lo firmaron, en representación de la Provincia, el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi, por la comuna capitalina, el intendente, Eduardo Tassano, y por la mencionada Cámara, su presidente, Carlos Garcete.



Las partes acordaron a través de este Convenio, realizar el análisis, formulación y evaluación del proyecto de “incorporación del sector industrial de cervecería artesanal, al Parque Industrial y Tecnológico de Santa Catalina de la Ciudad de Corrientes”.



Cabe mencionar que a partir del crecimiento el sector cervecero artesanal en la región noreste del país, los productores decidieron agruparse para mejorar todas las instancias de la actividad, recibiendo permanentemente asistencia y orientación de los equipos técnicos del ministerio de Industria y del municipio.



La significativa expansión de la actividad, constituye hoy, no solo una industria relevante en desarrollo, sino un verdadero cluster productivo con significativo potencial.



La cartera industrial, consciente de esto, se suma al apoyo ya brindado por la Municipalidad para, junto con los industriales cerveceros artesanales, conformar una articulación público-privada que ayude a desarrollar las condiciones de producción, comercialización y visibilización dela actividad.



Ministro Schiavi



El ministro de Industria, Raúl Schiavi, celebró la firma de este acuerdo y transmitió a los presentes el mensaje de apoyo del gobernador Gustavo Valdés, que por razones de agenda no pudo asistir al acto.



“El gobernador ha dado precisas instrucciones de acompañar y respaldar a este sector emprendedor, que es uno de los que motoriza la economía, generando trabajo para los correntinos”, enfatizó Schiavi.



Luego, destacó que la “industria alimenticia y de bebidas implica el 35% de la facturación en toda la provincia”, siendo rubros de peso y generadores de buena parte del empleo registrado en Corrientes.



Para Schiavi, se avecina un 2021 lleno de desafíos para los emprendedores de la cerveza artesanal en Corrientes. “Ustedes son personas que sueñan, se obsesionan y se enamoran con sus proyectos y emprendimientos y les ratificamos nuestro pleno acompañamiento”, concluyó afirmando el ministro.



Intendente Tassano



“Buscamos través del trabajo y la cooperación, alternativas de desarrollo para la ciudad y la Provincia”, indicó en primer lugar el intendente Eduardo Tassano, para quién, desde el punto de vista productivo, el estado debe facilitar las condiciones para que el sector emprendedor y las pymes, puedan desarrollarse y crecer.



“Es un sector que quiere trabajar e innovar y se muestra siempre pujante, más allá de las dificultades, sobre todo ante esta pandemia”, remarcó Tassano.



Asimismo, puso de relieve que fruto de la articulación público – privada, los cerveceros van a tener un lugar importante en el Parque Industrial de Santa Catalina. “Ya está la energía, los accesos, los lotes y no tenemos dudas que será un polo productivo para la generación de trabajo hacia los correntinos”, concluyó.



Cámara de Cerveceros Artesanales



Carlos Garcete, presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales provincial, contó que la entidad nació en 2017 y hoy nuclea a 25 emprendimientos, con alrededor de 45 personas que aspiran a formalizar sus negocios. “Este convenio es el puntapié para poder establecernos en el Parque Industrial”, agregó, dando gracias al Gobierno por facilitar los créditos necesarios.



“Este es un rubro difícil ya que hay gigantes que acaparan el mercado, pero el boom de la cerveza artesanal creó mucho trabajo para los correntinos, de forma directa e indirecta, apostando a insumos autóctonos”, continuó Garcete.



A su vez, Diego Ruiz, vocal primero de la entidad, dijo que “este es un día soñado, porque hace ocho años éramos unos pocos cerveceros y ahora damos un paso importante para crecer”, y comentó que en un principio los cerveceros correntinos no tenían cámara propia y estaban inscriptos en la de Resistencia. “Ahora estamos todos juntos, tirando para el mismo lado y agradecemos la gran mano que no están dando tanto la Provincia como el municipio”, aseveró.



Presencias



También asistieron al acto, de parte del ministerio de Industria, el subsecretario, Egui Benítez, la directora de Industria, Mariel Gabur, el director de Pymes, Damián Garavano y el director de Planificación, Javier Silva. En tanto, por el lado de la municipalidad de Corrientes estuvieron: el secretario de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna, el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, el subsecretario de Desarrollo de Economía Urbana, Francisco Ingaramo, la subsecretaria de Pymes e Industria, Thea Belaústegui, el subsecretario de Legal y Técnica, Ignacio Maldonado Yonna y el coordinador del área de Relaciones Institucionales, Juan Francisco Rivas Piasentinni, mientras que por la Cámara de Cerveceros Artesanales de Corrientes, se hizo presente el vocal primero, Diego Ruiz.