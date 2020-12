"Espero que los legisladores se jueguen por la vida"

Andrés Stanovnik, arzobispo de Corrientes, se reunió con el gobernador Gustavo Valdés y luego dejó algunos títulos importantes de cara a varios temas, dentro de los que destacan el tratamiento del proyecto de ley del aborto legal en el Senado y las fiestas de Navidad y Fin de Año venideras.

El arzobispo de la provincia de Corrientes, Andrés Stanovnik, dejó unas palabras interesantes luego de una reunión que mantuvo con el gobernador correntino, Gustavo Valdés. Se refirió principalmente a lo que se estará tratando en algunos días en el Senado con respecto al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, también hizo referencia al impacto mundial que tuvo la pandemia a nivel social y económico.



Mensaje a legisladores: “Que se jueguen por la vida y no por la muerte. Que no maten para salvar a otro, así de simple. Que voten conforme a su conciencia y que después escuchen al sentir de Corrientes respecto de la vida. El Dios en el que nosotros creemos es una persona, no una idea solamente. Enganchó nuestro destino con el de él. Es un Dios que nos acompaña en todo momento, no que resuelve mágicamente los problemas. Por eso es que si tenemos que cuidar al otro, lo hagamos. Debemos apelar a la solidaridad nuestra”



Misa en el Hospital de Campaña: “Vamos a celebrar una misa en el patio central del Hospital de Campaña en donde van a poder estar las personas que están dentro del establecimiento. Es un gesto que lo pidió la dirección del hospital, porque la ciencia va de la mano de la fe, y viceversa. No las podemos contraponer, porque debemos crear un diálogo entre la inteligencia y la fe”.



Enseñanza de la pandemia: “Toda prueba humana debe ser algo que nos lleve a tratarnos mejor entre nosotros y a relacionarnos de mejor manera con nuestro ambiente. Esta pandemia es providencial porque bajó la marea y dejó al descubierto un mundo totalmente desigual que ahora lo sufrimos. Por eso debemos aprender a convivir de una mejor manera, ya sea de forma económica o social”.



Posición de la Iglesia ante el aborto: “Si prospera la ley del aborto la Iglesia deberá ubicarse y acompañar a las personas que requieran de esa práctica, a pesar de que nunca estará de acuerdo con esa legislación”.