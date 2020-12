Exitosa entrada en servicio de la Estación Transformadora Ituzaingó Norte Lunes, 21 de diciembre de 2020 Este domingo fue puesta en servicio la nueva Estación Transformadora (ET) “Ituzaingó Norte”, asistida técnicamente por la Secretaría de Energía.

Habiéndose finalizado las pruebas, el transformador de 30 MVA fue conectado el día sábado a las 15:59 hs, y permaneció en vacío (sin tomar carga) hasta el día de ayer, cuando a partir de las 10:35 hs comenzó a alimentar la demanda eléctrica de la ciudad de Ituzaingo y zona de influencia. Las pruebas llevadas a cabo en conjunto por personal de la empresa contratista, la Secretaría de Energía y la DPEC, habían iniciado el pasado lunes 14, y se desarrollaron sin mayores contratiempos.



La nueva ET “Ituzaingó Norte”, financiada con fondos de la Entidad Binacional Yacyretá, y asistida técnicamente por la Secretaría de Energía de Corrientes amplía sustancialmente la potencia instalada en la zona, reemplazando al antiguo transformador de 15 MVA, y junto con la construcción de nuevos alimentadores y distribuidores que ya se está realizando para conectarse a la nueva ET, mejorarán notablemente la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica.



Por otra parte, se encuentra en construcción la ET “Parque Industrial Ituzaingó”, obra recientemente iniciada que permitirá la energización de las empresas que ya se están instalando en el predio del parque industrial, con una potencia inicial de 30 MVA.