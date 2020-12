Servicios municipales en la Ciudad durante las Fiestas de Fin de Año Lunes, 21 de diciembre de 2020 La recolección de residuos se adelantará algunas horas los días 24 y 31 de diciembre, mientras que no habrá servicio en toda la ciudad el 25 de diciembre y 1 de enero. Las distintas dependencias trabajarán con guardias o horarios reducidos debido a las Ferias Extraordinarias.



La Municipalidad capitalina dio a conocer acerca del funcionamiento de sus dependencias y los diferentes servicios que prestan a la comunidad para los días venideros, teniendo en cuenta los feriados dispuestos por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, así como la feria administrativa, extraordinaria que gozarán los agentes comunales.



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que la recolección de residuos se adelantará los jueves 24 y 31 de diciembre. En las zonas diurnas será de 6 a 12, mientras que en los barrios que reciben servicio nocturno, será entre las 13 y las 19, por lo que se recomienda tomar las precauciones del caso, y no sacar la basura fuera del horario establecido.

Desde el área se comunicó también que los días viernes 25 de diciembre y 1 de enero, feriado nacional por Navidad y Año Nuevo, respectivamente, no habrá servicio de recolección de residuos en toda la ciudad.

La misma dependencia indicó que los restantes días de diciembre, y desde el 2 de enero en adelante, el servicio de recolección de residuos se prestará de manera habitual, con la misma modalidad de siempre.



LIBRETA SANITARIA



Desde el 21 de diciembre al 3 de enero no se podrán realizar gestiones relacionadas con la Libreta Sanitaria, en virtud de la feria administrativa extraordinaria. La actividad se reanudará normalmente el lunes 4 de enero, mediante turnos gestionados a través de la página municipal: https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/ en el trámite relacionado con Documentos Sanitarios.

Otras áreas de la Secretaría de Ambiente que funcionarán con guardias entre el 21 de diciembre y el 3 de enero a raíz de la feria administrativa extraordinaria municipal serán Contralor Ambiental y Bromatológico, así como Parques y Paseos, Arbolado, Espacios Verdes y barrido.



ACOR



La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) hizo saber que funcionará normalmente para todo tipo de trámite en días hábiles, de 7 a 16, en el edificio ubicado por avenida La Paz al 2.400. La dependencia sólo estará cerrada los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero de 2021, en razón a los feriados nacionales por Navidad y Año Nuevo.

La dependencia cuenta con doble modalidad de atención, presencial, para lo cual se debe solicitar turno a través de la web, y de manera online, que permite realizar 32 trámites remotos ingresando a la página oficial del organismo: http://www.acor.gob.ar



LICENCIA DE CONDUCIR



En virtud de la feria administrativa extraordinaria, el Centro Emisor de Licencias de Conducir atenderá en horario reducido de 7 a 13, y exclusivamente con turnos gestionados con anterioridad a la página web de la Municipalidad (https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/) del 21 al 23 y del 28 al 30 de diciembre.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero de 2021, permanecerá cerrado, mientras que desde el lunes 4 de enero retomará la atención normal, de 7 a 19.



CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS



La Caja Municipal de Préstamos informó que los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, no abrirá sus puertas al público. En tanto que los sábados 26 de diciembre y 2 de enero, atenderá de 8 a 14, para cobro de impuestos, servicios, multas y secuestros.



TRIBUNAL DE FALTAS



El Tribunal Administrativo de Faltas Municipal atenderá los próximos días hábiles de 8 a 18, mientras que los fines de semana funcionará de 9 a 15, aunque sólo para trámites urgentes relacionados con retención preventiva de vehículos en la vía pública. Los días jueves 24 y 31 de diciembre trabajará en horario reducido, de 8 a 14, mientras que estará cerrado los viernes 25 de este mes y 1 de enero de 2021.

Desde la dependencia se recordó que el único trámite que exige presencia es el relacionado con secuestros preventivos, todos los demás se pueden realizar de manera remota, como ser: libre deuda de infracciones, consultas de infracciones, recibo para el pago voluntario de infracciones o recibos de pagos en general.

Para consultas e informes, los interesados pueden ingresar a la página web municipal al link Consultas de Infracciones https://ciudaddecorrientes.gov.ar/consulta-de-infracciones que también remite al Sistema Nacional de Infracciones.



DEFUNCIONES



La Dirección de Defunciones informó que, debido a la feria administrativa y los feriados próximos, trabajará con personal de guardia tanto en los cementerios San Juan Bautista y San Isidro como en la oficina ubicada en el edificio municipal (25 de Mayo 1132).

En la oficina de Defunciones se atenderá en horario corrido de 7 a 18, mientras que los cementerios estarán abiertos de 9 a 12.30 y de 14 a 17, tanto para servicios funerarios como para visitas, con excepción de los días 24, 25, 31 de diciembre y 01 enero que no estarán permitidas las visitas a los cementerios. Las visitas se deben gestionar a través de turnos previos a través de la página: página http://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/ el 0800-5555-6864, en la Dirección de Defunciones, o bien al teléfono fijo 4474791 de dicha dependencia.



TRANSPORTE



Desde la Subsecretaría de Transporte se dio cuenta que más allá de la feria administrativa que alcanza al personal municipal, los turnos concedidos oportunamente para trámites de habilitaciones de taxis, remises, transporte de cargas y carnet de transporte se van a cumplir durante los días hábiles en el horario de 8 a 12. Los fines de semana y feriados la dependencia trabajará con personal de guardia para inspecciones como es habitual.

En cuanto al cobro del estacionamiento medido, se informó que no habrá servicio los días 24, 25, 31 de diciembre, y el 1 de enero de 2021.



MERCADOS Y FERIAS



La Subsecretaría de Economía Social informó que los Mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos, atenderán los jueves 24 y 31 de diciembre, en horario corrido de 7 a 17. El resto de los días hábiles funcionarán de 7 a 13 y de 17 a 21.

En cuanto al Paseo de Compras de El Piso y del San Gerónimo, el 24 y 31 de diciembre atenderá de 8 a 17, mientras que el resto de los días hábiles, de 8 a 21. Tanto los mercados como los Paseos de Compras no atenderán los días viernes 25 de diciembre y 1 de enero a raíz de los feriados por Navidad y Año Nuevo, respectivamente.

Las Ferias de la Ciudad continuarán normalmente en distintos sectores de la ciudad, con excepción de los feriados nacionales de los días viernes 25 de diciembre y 1 de enero de 2021.



TURISMO



Desde la Subsecretaría de Turismo se indicó que los Centros de Informes Turísticos, ubicados en Plaza Cabral, Plaza Vera y Punta Tacuara, funcionarán los días jueves 24 y 31 de diciembre en horario reducido, de 8 a 14. En tanto que permanecerán cerrados los próximos viernes 25 y 1 de enero.

Los restantes días, atenderán de lunes a viernes de 9 a 18, y los fines de semana de 8 a 22. En cuanto al servicio de Eco Bicis, que funciona en Punta Tacuara, el mismo estará disponible en días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 12.