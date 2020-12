Los comercios ya cuentan con una plataforma digital de Declaraciones Juradas

Lunes, 21 de diciembre de 2020

Fue diseñada por la Municipalidad y reemplaza a sus similares de papel que deben completarse en los establecimientos comerciales.





Está vinculada online con la información contenida en el Sistema de Gestión de Cuarentena de la Provincia e informa si la persona se encuentra con protocolo de aislamiento obligatorio. Ya son 80 los locales comerciales que utilizan la plataforma digital, y hasta el momento se han completado más de 7500 declaraciones juradas en los distintos comercios.



En el marco de las acciones de prevención que se llevan adelante por la pandemia del coronavirus, la Municipalidad de Corrientes diseñó y puso a disposición de los comerciantes de la ciudad la plataforma digital de Declaraciones Juradas del Covid-19.

Esta plataforma, implementada por la subsecretaría de Sistemas de la Información de la comuna capitalina, y que reemplaza a las declaraciones juradas impresas (DDJJ), debe ser completada en todos los establecimientos comerciales donde la gente pueda llegar a permanecer por más de 10 minutos, a fin de descartar sospechas de coronavirus.

La plataforma digital se encuentra vinculada online con la información contenida en el Sistema de Gestión de Cuarentena de la Provincia de Corrientes (SiGeCC), por lo que informa en tiempo real si la persona que asiste al establecimiento se encuentra con protocolo de aislamiento obligatorio.

Ya son 80 los locales comerciales que utilizan la plataforma digital, y hasta el momento se han completado más de 7500 declaraciones juradas en los distintos comercios, y se han encontrado 60 personas intentando romper aislamiento ordenado por Salud Pública.

“Es una plataforma que nosotros diseñamos para reemplazar la declaración jurada papel, que es obligatoria por los protocolos vigentes para una serie de actividades que se desarrollan en la ciudad”, señaló el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

El funcionario agregó que “el dispositivo ya está vigente, hace más de un mes que lo estuvimos trabajando en lugares donde las personas permanecen por un tiempo mayor a diez minutos, como ser peluquerías, canchas de fútbol 5, gimnasios, restaurantes, bares, entre otros”.

“Todo comercio que lleva un registro de declaraciones juradas, tiene que pasarse a esta plataforma digital, que nos va a permitir cuidar más a los vecinos y también su trabajo y ejercicio de la actividad”, indicó Calvano.

Durante el modo de prueba implementado, la plataforma digital dio muestra de su efectividad. “Ya hemos detectado en estos pocos días que personas que intentaron ingresar a un restaurante o bar tenían orden de aislamiento vigente y se tuvieron que retirar. Obviamente se dio aviso al 911 y esas personas son pasibles de sanción.”, contó Calvano.

En cuanto a su modo de uso, Calvano destacó que “es muy simple. Al vecino le exhiben cuando llega a un comercio un código QR, cuando lo escanea con la cámara del celular se abre un link, ingresa y llena un formulario online, toca enviar y ya está. No hay contacto de lapicera ni papel, es más simple para todos”.



CÓMO ADHERIRSE



“Invitamos a los comerciantes a que se contacten, ingresando a la página web de la Municipalidad: www.ciudaddecorrientes.gov.ar, en la sección Covid pueden encontrar el banner que habla de la plataforma de declaración jurada digital. Ante cualquier duda o inquietud, pueden dirigirse al correo electrónico sistemas@ciudaddecorrientes.gov.ar” apuntó Calvano.

Los propietarios o encargados de los comercios interesados deben completar y enviar el formulario de solicitud (bit.ly/DDJJcovid19), tras lo cual recibirán al mail declarado el usuario y clave correspondientes para acceder a la plataforma digital.



REEMPLAZA A LA DDJJ PAPEL



El secretario municipal recordó que “cuando se empezó a abrir las fases en la pandemia se empezaron a generar protocolos. Una de las condiciones para llevar adelante las actividades era rellenar la declaración jurada en la que aquella persona que asistía a un comercio o local declaraba que no estaba con síntomas de Covid, por lo que se hacía responsable al asistir a ese lugar y el comercio al recibir esa declaración la guardaba, y en caso de requerimiento de la autoridad sanitaria la entregaba”.

“Con el correr de los meses los distintos comerciantes nos fueron planteando los inconvenientes que traía el papel. Primero un costo extra que se le agregaba al comercio de tener que hacer cientos o miles de fotocopias que antes no debían hacerlo, después tener que guardarlas, acopiarlas, lo que requería tener un lugar para que estén a disposición”, aclaró Calvano.