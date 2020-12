50 muertos y 4.116 nuevos casos de Coronavirus en Argentina

Lunes, 21 de diciembre de 2020

La cartera sanitaria indicó que son 3.462 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 58,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.





Otras 50 personas murieron y 4.116 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 41.813 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.541.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de Salud.



Un 40,5% (1.667 personas) de los infectados de este domingo (4.116) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 1.541.285 contagiados, el 88,77% (1.368.346) recibió el alta y 131.126 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 37 hombres, 5 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chaco; 5 en Córdoba; 1 en La Pampa; 1 de Salta; 1 en San Luis; 2 en Santa Cruz; y 14 Santa Fe.



También fallecieron 13 mujeres: 4 en Buenos Aires; 3 en Ciudad de Buenos Aires; 2 en Córdoba; 1 en Salta; 2 en Santa Fe; y 1 en Santiago del Estero.



Por provincia





Este domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.276 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 391; en Catamarca, 32; en Chaco, 137; en Chubut, 115; en Corrientes, 149; en Córdoba, 295; en Entre Ríos, 157; en Formosa, 3; en La Pampa, 170; en La Rioja, 6; en Mendoza, 21; en Misiones, 13; en Neuquén, 138; en Río Negro, 137; en Salta, 39; en San Juan, 21; en San Luis, 34; en Santa Cruz, 157; en Santa Fe, 680; en Santiago del Estero, 44; en Tierra del Fuego, 55; y en Tucumán 46.



Jujuy no reportó casos



En las últimas 24 horas fueron realizados 32.148 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.496.873 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 99.100 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 652.137 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 166.086; Catamarca, 2.336; Chaco, 22.872; Chubut, 28.130.; Corrientes, 10.446; Córdoba 122.633; Entre Ríos, 26.965; Formosa, 204; Jujuy, 18.482; La Pampa, 8.271; La Rioja, 9.000; Mendoza, 58.975; Misiones, 859; Neuquén, 38.048; Río Negro, 35.698; Salta, 21.963; San Juan, 10.297; San Luis, 15.896; Santa Cruz, 20.664; Santa Fe, 166.691; Santiago del Estero, 16.838; Tierra del Fuego, 18.144; y Tucumán, 69.647.



Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).



En este contexto, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que tiene "esperanza" de cerrar bien el acuerdo por la vacuna del laboratorio Pfizer y llamó a cumplir con las pautas recomendadas para prevenir el coronavirus porque "si no se puede complicar el verano".



"Estamos en negociación con el laboratorio (Pfizer) y por confidencialidad no puedo decir lo que está en debate, tengo esperanza de cerrar bien esa negociación", dijo el ministro de Salud al canal de noticias América TV.



El ministro de Salud también llamó a cumplir con las pautas de prevención contra el coronavirus porque si no "se puede complicar el verano" y se mostró preocupado porque haya un relajamiento en la población, así como la situación en los países limítrofes.



"Me preocupé el fin de semana pasado. Hubo disminución del descenso de casos y también me preocupa lo que pasa en los países limítrofes, donde están subiendo los contagios, como Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, y la causa es el relajamiento" en el comportamiento social.



El plan de vacunación contra el coronavirus que prepara el Gobierno, articulado entre siete Ministerios, involucrará al 78% del personal estratégico de las fuerzas de seguridad, aviones, helicópteros, 17 hospitales militares, postas sanitarias y escuelas rurales, en un esquema que tendrá un despliegue de 80.000 efectivos de la cartera de Defensa y el aporte de 10.000 estudiantes avanzados de las carreras de salud.



Así surge de los datos contenidos en el esquema de trabajo, elaborado en forma conjunta por los Ministerios de Salud y Defensa, al que aportan recursos y logística las carteras de Economía, Interior, Educación, Seguridad y Turismo, detallados en un informe al que accedió Télam.



Los operativos de vacunación estarán apoyados en un "mapa georeferenciado por localidad", que identifica a los habitantes de más de 60 años en cada localidad del país y que fue aportado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.