Valdés inauguró pavimento y la iluminación de un estadio Viernes, 18 de diciembre de 2020 Además, entregó bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos y anunció más pavimentaciones y una nueva comisaría. “Nosotros tenemos la mirada puesta en el interior, las inversiones tienen que ser equitativas y no concentrarse solo en la Capital”, manifestó el gobernador.



El gobernador, Gustavo Valdés estuvo este viernes por la mañana en Virasoro, donde inauguró el pavimento de la avenida Pueyrredón y el barrio 200 Viviendas, además de la iluminación del estadio de la Liga Virasoreña de Fútbol y entregar bienes a emprendedores. Acompañado del intendente Emiliano Fernández Recalde y autoridades provinciales, el mandatario destacó el crecimiento de la ciudad y anunció más inversiones para ella. “Nosotros tenemos la mirada puesta en el interior, las inversiones tienen que ser equitativas y no concentrarse solo en la Capital”, manifestó.



En primer término tuvo lugar la inauguración de 9 cuadras de pavimento en la avenida Pueyrredón, obra realizada por Gobierno a través del INVICO que demandó una inversión de 43 millones de pesos. Allí, el intendente agradeció a Valdés por “poner la mirada en la infraestructura urbana”, algo que en su opinión era uno de los “déficits más grandes” de una ciudad que creció a una velocidad superlativa en estos años. “Tenemos un gobernador que recorre todo el interior e invierte en él”, agregó.



En el lugar también se leyó la Ordenanza Municipal N°1126/20, la cual establece que la mencionada vía pasará a ser de doble mano. Además, se firmó un acta entre el gobernador y el intendente donde la Provincia entrega 100 luces LED de 130 watts para el alumbrado público.



Acto seguido, la comitiva se dirigió al barrio 200 Viviendas para el corte de cinta del repavimentado de sus calles, que con el correr de los años sufrieron un importante deterioro. En ese acto también se anunció pavimento para los barrios Belgrano, 115 Viviendas y 325 Viviendas.



Sobre todas estas obras, Valdés felicitó a los trabajadores que las hicieron posibles y señaló que la provincia “es como una gran familia que hay que administrar”. “Nosotros tenemos la mirada puesta en el interior, las inversiones tienen que ser equitativas y no concentrarse solo en la Capital”, continuó, anunciando que el Gobierno se compromete a pavimentar otras 8 cuadras en la localidad por un monto de aproximadamente 40 millones de pesos.



Valdés ponderó a Virasoro como una ciudad pujante, que por ejemplo tendrá el aserradero “más importante de Sudamérica” que generará puestos de trabajo. “Eso tiene que venir acompañado de inversión pública, ya estamos acelerando la última etapa de las obras del Hospital y haremos además la Comisaría 3ra para que haya más efectivos policiales”.



Luego se refirió a la importancia de la educación pública para el crecimiento de la provincia: “Las estadísticas señalan que cuanto más alto es el nivel educativo de una persona, más ingresos obtiene. Necesitamos darles una educación adecuada a nuestros hijos para una mejor calidad de vida”.



Seguridad, cuando una localidad crece hay que controlar, haremos comisaria 3ra, mas efectivos policiales, hacer todo esto en tiempos de pandemia es difícil, pero vengo como gober aca. Vamos a construir juntos la provincia que todos soñamos, pero tenemos que poner cada uno el hombro, no hay país que se haya desarrollado sin trabajo, un plan social ayuda pero solo el trabajo hace grande a las ciudades.



Después de las inauguraciones viales, el gobernador llegó hasta el estadio de la Liga Virasoreña de Fútbol para estrenar el flamante sistema de iluminación, una obra de 5 millones de pesos que beneficiará a once clubes donde juegan más de 1800 deportistas entre todas las divisiones. El intendente Fernández Recalde agradeció el gesto, que permite a los niños y jóvenes mantenerse alejados de malos hábitos. En la oportunidad también se entregó equipamiento para la Federación de Patín Artístico, el club Niño Porá y la Escuela de Atletismo, todo a través de la Secretaría de Deportes.



En ese lugar se realizó también una entrega de bienes de capital a beneficiarios del programa Emprendedores Somos Todos, donde 9 virasoreños dedicados a rubros como panadería, peluquería, gastronomía y costura recibieron hornos, cocinas, sillones lavacabeza y máquinas de coser.



“Además de las obras públicas, es importante mirar a los emprendedores, los que se sacrifican todos los días para salir adelante”, manifestó Valdés, agregando que con este programa “les damos herramientas necesarias para sus tareas y estamos abiertos a escuchar nuevas propuestas”.



Presencias



Acompañaron al gobernador también los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya y de Producción, Claudio Anselmo; legisladores, secretarios y subsecretarios provinciales; el secretario de Deportes, Jorge Terrile; la directora de Comercio, Lourdes D’arrigo; los interventores de INVICO y DPEC, Julio Veglia y Alfredo Aun; autoridades municipales y vecinos de la localidad.