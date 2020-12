Buffarini no renovó su contrato y se irá de Boca Viernes, 18 de diciembre de 2020 El lateral seguirá formando parte del plantel dirigido por Russo, aunque a partir del primero de enero del año próximo tendrá la posibilidad de negociar su incorporación a otro club.



El lateral derecho Julio Buffarini "decidió no renovar su contrato con Boca Juniors debido a la inestabilidad de nuestro país", indicó el club de la Ribera en un extenso comunicado con el que anunció el final de las negociaciones con el futbolista cordobés que así se alejará de la institución.



Buffarini, de 32 años, a diferencia del volante Guillermo "Pol" Fernández, de 29, quien pasó por una situación de características diferentes pero con un final parecido, seguirá formando parte del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo, aunque a partir del primero de enero del año próximo tendrá la posibilidad de negociar su incorporación a otro club, pese a que su contrato finaliza el 30 de junio de 2021.



"El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que hace más de un mes se le hizo una oferta de renovación de contrato hasta diciembre de 2023 al jugador Julio Buffarini"

El mensaje emitido cerca de la medianoche del jueves por el Consejo de Fútbol boquense que conduce el vicepresidente segundo "Xeneize", Juan Román Riquelme, es el siguiente:



"El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que hace más de un mes se le hizo una oferta de renovación de contrato hasta diciembre de 2023 al jugador Julio Buffarini".



"Y este jueves, tras una reunión en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, su representante (Martín Guastadisegno) le hizo saber al club que el jugador no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a la 'inestabilidad de nuestro país'".



"Por lo tanto, siendo esa la respetable decisión tomada, Buffarini continuará vistiendo la camiseta de Boca hasta el 30 de junio de 2021, cuando finaliza su contrato con el club", concluyó el texto del comunicado.



La reacción de los hinchas



La repercusión sobre la no renovación de "Buffa" en las redes sociales fue inmediata y los hinchas en su gran mayoría se expresaron a favor de que el entrenador Miguel Angel Russo lo siga incluyendo en el equipo, sobre todo en los próximos compromisos ante Independiente, el domingo por el torneo doméstico, y ante Racing el miércoles en la revancha del cruce de cuartos de final de la Libertadores, tras haber perdido por 1-0 en Avellaneda.



En ese sentido, los hinchas apoyaron a Buffarini, en oposición a la reacción que manifestaron con el caso de "Pol" Fernández, quien no pertenece al club (su pase es del Cruz Azul, de México) y está a préstamo hasta el 31 de diciembre.



En el caso de "Pol" Fernández los hinchas apoyaron al principio (a mediados de octubre) la decisión de apartarlo del equipo titular, aunque a medida que los malos resultados se acumularon cambiaron de opinión y consideraron que debía jugar hasta que finalice su préstamo el 31 de diciembre.