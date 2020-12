Municipales tendrán un bono de fin de año de $10.000

Viernes, 18 de diciembre de 2020

Se trata de una suma de carácter extraordinario que se abonará en dos partes, en enero y febrero. El anuncio fue dado a conocer tras la reunión paritaria con representantes de la AOEM, quienes estuvieron de acuerdo y valoraron la medida.



“Es un pago a realizar por única vez al que pudimos llegar, con mucho esfuerzo, gracias al hecho de que tenemos las cuentas en orden”, dijo el intendente.



El intendente Eduardo Tassano anunció este jueves el pago de un bono de fin de año de 10.000 pesos para todos los trabajadores municipales. Se trata de una medida que se realizará de carácter extraordinario, por única vez, y se dividirá en dos pagos: $ 5.000 en enero y $ 5.000 en febrero.

El anuncio fue dado a conocer por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) una vez finalizada la reunión de la Comisión Paritaria Permanente con representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), quienes recibieron la propuesta con beneplácito y destacaron el esfuerzo de la gestión municipal para llegar a ello.

“Se trata de un plus de fin de año de 10 mil pesos para todos los agentes municipales, el cual va a ser pagable la mitad en el mes de enero y la otra parte en el mes de febrero”, manifestó inicialmente Tassano.

En el marco de la reunión paritaria que se llevó a cabo en la tarde de este martes, el intendente valoró el diálogo vigente durante los tres años de gestión entre los representantes del Ejecutivo municipal y los referentes sindicales: “Quiero destacar que las reuniones paritarias fueron dentro de un clima razonable, donde se ha expuesto la visión de todas las partes, y en virtud de eso, reconociendo el gran trabajo de los agentes municipales teniendo en cuenta la pandemia, es de destacar que durante el año se mantuvieron los servicios esenciales y se realizaron muchas tareas que no estaban previstas”, señaló.

“Para la Municipalidad entregar este bono tiene su esfuerzo, pero hemos reasignado recursos y gastos que nos permiten hacer esta erogación”, aseguró Tassano en referencia a los $ 10.000 a pagar de forma extraordinaria. Acerca de ello, entendió que se trata “un reconocimiento a todos los trabajadores, principalmente a los agentes de Salud y a todos aquellos que están en la calle”.

“Creo que todos entendemos que en esta situación estamos todos juntos y que desde nuestra gestión, desde el primer día trabajamos por el reconocimiento y dignificación del empleado municipal”, afirmó el intendente. “Hay veces que las posibilidades están y otras no, pero desde los primeros hechos, como la bancarización, las capacitaciones, el trabajo en consenso nos encuentra siempre predispuestos para el quehacer laboral”.

“En este caso tuvimos la posibilidad de brindar un reconocimiento y así los vamos a hacer; y esperemos que sea esto una especie de alivio de fin de año para nuestros agentes”, transmitió.



“UN ENORME ESFUERZO”

“Este era un planteo que se nos había hecho oportunamente, de que se trabaje sobre el otorgamiento de un bono de fin de año, tal como lo tuvieron el año pasado los trabajadores municipales”, recordó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano. “Nosotros habíamos recibido ese planteo formal meses atrás y también mediante una nota que nos hicieran llegan hace unos días; el área de Hacienda hizo el análisis correspondiente, el intendente obviamente dio las indicaciones del caso y, a pesar de haber sido un año con altibajos en materia de recaudación, con un primer trimestre muy duro, pudimos, con un enorme esfuerzo, brindarles a los trabajadores municipales este necesario y merecido bono de fin de año”, reseñó el funcionario.



LOGROS

En el marco del anuncio de la medida, se recordó también algunos de los logros de la gestión en referencia a la búsqueda de otorgar posibilidades de mejores condiciones laborales para los trabajadores de la Municipalidad, lo cual se plasmó, por ejemplo, a través de la bancarización de sueldos; la creación del portal del agente municipal, donde pueden ingresar para descargar sus recibos de sueldos, revisar sus legajos y todo tipo de trámites; y la creación del Instituto de Formación y Capacitación de la Administración Municipal (Ifcam), donde pudieron acceder a capacitaciones y sumarse al proceso de modernización de todas las áreas, con más de 3.500 agentes que realizaron cursos “y, de esta manera, ir obteniendo mayores competencias para poder brindar una mejor atención a los vecinos”, sostuvo el intendente, quien luego recordó la novedad más reciente: la convocatoria a concurso de antecedentes y oposición para 201 puestos de planta permanente, de forma transparente y justa.



PRESENCIAS

Por el Ejecutivo Municipal estuvieron presentes los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Hacienda, Guillermo Corrales; la subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología, Gabriela Gauna; el subsecretario de Hacienda, Fernando Cunha; el titular del Ifcam, Ezequiel Azzi y la coordinadora ejecutiva de Gestión de Personal, Leticia Radke. Por el Concejo Deliberante estuvieron Florencia Ojeda y Fabricio Sartori. Por su parte, la AOEM fue representada por su secretario general, Rodolfo Medina; Walter Gómez, Miguel Vanderland y Ramona Sandoval.