Racing se quedó con el primer duelo ante Boca

Jueves, 17 de diciembre de 2020

Con un gol de Lorenzo Melgarejo, la "Academia" venció por 1 a 0 al "Xeneize", en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La próxima semana se verán otra vez en La Bombonera.





Racing Club venció la noche del miércoles por 1 a 0 a Boca Juniors en Avellaneda, con gol del paraguayo Lorenzo Melgarejo, de cabeza, a los 15 minutos del segundo tiempo, buscando las semifinales de la Copa Libertadores en las que el ganador de esta serie, que se resolverá el miércoles próximo en la Bombonera, enfrentará a Santos, cerrando esa instancia en Brasil.



Arrancó mejor el conjunto local con la idea de ser el protagonista del encuentro con un buen manejo de la pelota y el control en el mediocampo, donde se destacaron Matias Rojas y Leonel Miranda con una correcta distribución en ofensiva.



El lateral derecho uruguayo Fabricio Dominguez se destacó por ese sector con subidas constantes y centros al área, aunque terminaron sin incomodar al arquero Esteban Andrada.



Héctor Fértoli y Lorenzo Melgarejo, responsables de quebrar la resistencia defensiva del rival, no lograron destacarse ni hacer valer el desequilibrio habitual de ambos, al igual que el delantero Lisandro López, a quien casi no le llegó la pelota.



Boca, por su parte, se mostró firme en defensa, aunque no logró hacerse fuerte en la mitad de cancha por la presión de "La Academia" y no consiguió hacer valer la jerarquía de Carlos Tevez y Edwin Cardona.



El equipo conducido por el entrenador Miguel Ángel Russo apeló a la velocidad de Sebatián Villa por el sector izquierdo, donde además se sumó por momentos el lateral Frank Fabra.



El "xeneize" creció con el correr de los minutos, logró molestar por momentos al arquero Gabriel Arias, que tuvo buenas intervenciones, y terminó mejor que el conjunto albiceleste.



El inicio del segundo tiempo tuvo a Boca como el equipo con mayor iniciativa, tal cuál habían terminado los primeros 45 minutos, situación que se mantuvo durante gran parte del tiempo, pero sin ser profundo en ataque.



Sin embargo, una buena jugada colectiva de "La Academia", la mejor del partido para el local, culminó con un cabezazo potente del paraguayo Melgarejo, sin marca, que no pudo evitar Andrada, luego de un centro de Eugenio Mena desde el sector izquierdo.



El gol le dio confianza a los dirigidos por el técnico Sebastian Beccacece, aunque rápidamente la visita volvió a tener el control de la pelota, pero no llegó a ser vertical ni a hacerse presente en el área rival, en donde se hizo fuerte el defensor Leonardo Sigali.



El ingreso del juvenil Carlos Alcaraz (20 años) le dio a Racing la sorpresa que necesitó durante gran parte del encuentro y le permitió finalizar el encuentro con una mejor imagen que el conjunto boquense.



El encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles desde las 21:30 en La Bombonera.



El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales del torneo continental a Santos, de Brasil, que dejó en el camino a Gremio tras un global de 5-2.





= Síntesis =





Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto y Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda y Matías Rojas; Héctor Fértoli y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.



Boca Juniors: Esteban Andrada: Leonardo Jara, Lisandro Ezequiel López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano y Nicolás Capaldo; Eduardo Salvio, Edwin Cardona y Sebastián Villa; Carlos Tevez. DT: Miguel Russo.







Gol en el segundo tiempo: 15min. Melgarejo (R).



Cambios en el segundo tiempo: 15min. Franco Soldano por Cardona (B), 22min. Carlos Alcaraz por Fértoli

, 30min. Darío Cvitanich por López (R) y Lucas Orban por Soto (R). 31min. Mauro Zárate por Salvio (B); 35min. Walter Montoya por Melgarejo (R) y Augusto Solari por Rojas

.



Amonestados: Melgarejo, Domínguez y Alcaraz (R). Villa, López y Jara (B).







Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).



Estadio: Juan Domingo Perón.