162 muertos y 6.843 nuevos casos de Coronavirus

Jueves, 17 de diciembre de 2020

Con las cifras de este miércoles suman 41.365 los fallecidos y 1.517.046 los contagiados desde el inicio de la pandemia.





Otras 162 personas murieron y 6.843 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 41.365 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.517.046 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.443 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 58,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 39,67% (2.715 personas) de los infectados de este miércoles (6.843) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.517.046 contagiados, el 88,85% (1.347.914) recibió el alta y 127.767 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 105 hombres, 25 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 2 en Chubut; 15 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 3 en La Rioja; 2 en Mendoza; 1 en Neuquén; 2 en Río Negro; 3 en Salta; 9 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 25 en Santa Fe; y 3 en Tucumán.



También fallecieron 56 mujeres: 12 en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chubut; 6 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 1 en La Rioja; 3 en Mendoza; 1 en Río Negro; 2 en Salta; 2 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 18 en Santa Fe y 1 en Tucumán.



El Ministerio aclaró que una persona, residente en la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo y que una mujer, residente en la provincia de Córdoba, fue reclasificada.



Este miércoles se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.321 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 394; en Catamarca, 20; en Chaco, 187; en Chubut, 384; en Corrientes, 111; en Córdoba, 528; en Entre Ríos, 242; en Formosa, 5; en Jujuy, 1; en La Pampa, 213; en La Rioja, 13; en Mendoza, 148; en Misiones, 45; en Río Negro, 224; en Salta, 53; en San Juan, 149; en San Luis, 84; en Santa Cruz, 274; en Santa Fe, 1.121; en Santiago del Estero, 54; en Tierra del Fuego, 48 y en Tucumán 228.



En tanto, Neuquén (-4) tuvo registro negativo porque reclasificó casos a otras jurisdicciones.



En las últimas 24 horas fueron realizados 34.599 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.373.384 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 96.379 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 644.108 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 164.102; Catamarca, 2.210; Chaco, 22.215; Chubut, 27.043.; Corrientes, 9.907; Córdoba 121.029; Entre Ríos, 26.169; Formosa, 202; Jujuy, 18.460; La Pampa, 7.494; La Rioja, 8.963; Mendoza, 58.674; Misiones, 748; Neuquén, 37.335; Río Negro, 34.881; Salta, 21.732; San Juan, 9.834; San Luis, 15.728; Santa Cruz, 19.620; Santa Fe, 163.087; Santiago del Estero, 16.625; Tierra del Fuego, 17.797 y Tucumán, 69.083.



Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).









En este contexto, el Gobierno avanzaba en las "gestiones sanitarias y logísticas" para que una primera partida de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus llegue antes de fin de año al país.



Así lo consignaron fuentes oficiales, quienes precisaron que la delegación argentina encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini; e integrada por un grupo de inspectores de la Anmat continuaban con las gestiones en ese sentido.



"Se está trabajando también en todo lo que lo que son los aspectos logísticos, y un gran desafío para que el primer lote de dosis llegue a la Argentina antes de fin de año", dijeron las fuentes.



Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, lanzó el programa 10.000 Voluntarios para la vacunación contra la Covid-19 en todo el país, que contará con la participación de integrantes de universidades nacionales que estuvieron desarrollando distintas tareas durante la pandemia.



"Estos 10.000 voluntarios van a estar como apoyo de esta campaña masiva de vacunación sin precedentes. Estamos preparándonos para el gran desafío", afirmó el ministro, quien además agregó que Nación está trabajando con todas las provincias para lo que será el operativo.



Los voluntarios de carreras de salud y de otras de 54 universidades que forman parte del programa de Acompañamiento Territorial Integral del Voluntariado Argentino se formarán para participar en el proceso de vacunación a través de las capacitaciones que brindará la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei) por medio de la plataforma de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestionada por la Dirección Nacional de Talento Humano del Ministerio de Salud, indicó un comunicado oficial.



A su vez, un estudio liderado por investigadores argentinos -y pionero a nivel mundial- reportó la existencia de pequeñas moléculas de ARN en el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que impactarían en el desarrollo y progreso de enfermedades y en procesos virales, explicó Gabriela Merino, investigadora del Conicet y primera autora del trabajo.



“Los microARNs tienen la capacidad de regular la expresión de los genes, con impacto tanto para el desarrollo y progresión de enfermedades como en procesos virales, por eso su importancia”, precisó Merino a Télam.



A través de mecanismos de inteligencia artificial, los investigadores determinaron que moléculas del nuevo coronavirus regulan genes en las células que el virus infecta, y que esos genes, afectados, se podrían asociar a enfermedades cardiorrespiratorias.





Panorama Mundial



En el plano global, un estudio destacó que los países ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis de vacunas disponibles en principio para 2021 y que al menos una quinta parte de la población mundial podría no tener acceso a una vacuna contra el coronavirus hasta 2022.



Las naciones más ricas, que representan solamente 14% de la población mundial, reservaron más de la mitad de las dosis de vacunas cuya producción está prevista el año que viene, según investigadores de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.



Basándose en el examen de datos públicos, los autores del estudio publicado por la revista médica BJM y citado por la agencia de noticias AFP hallaron que hasta mediados de noviembre las reservas totalizaban 7.480 millones de dosis, el equivalente a 3.760 millones de inmunizaciones, puesto que la mayoría se completan con dos inyecciones.



La producción total prevista para 2021 es de 5.960 millones de vacunas.



Países europeos estrenaron restricciones por coronavirus de cara a las fiestas, mientras que la Unión Europea adelantó al lunes próximo la reunión para evaluar la aprobación de la vacuna de Pfizer/BioNTech y la OMS alertó de un "alto riesgo" de que la situación empeore más en el continente en enero, por lo que pidió usar tapabocas en las reuniones de Navidad.



En las últimas 24 horas el mundo reportó más de 625.000 nuevos contagios de coronavirus y 13.988 muertos, con lo que bate su récord diario de decesos en un día, según el balance publicado por la Universidad Johns Hopkins (JHU).



Hasta ahora, y desde que apareció el primer caso de la Covid-19 en la ciudad china de Wuhan en diciembre pasado, las cifras totales superaron los 73,5 millones de contagios y 1,6 millones de víctimas mortales.



Desde el inicio de la enfermedad, América detectó casi 31 millones de casos y 787.000 muertes, lo que representa casi la mitad de todos los contagios y las muertes en el mundo.



El país más afectado por la pandemia, Estados Unidos, continúa con la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus con las dosis de Pfizer/BioNTech, mientras se enfrenta a una creciente aumento de casos y acelera los pasos para autorizar el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Moderna.



En el caso de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro cambió su habitual retórica y pidió "unión" frente a la pandemia al presentar un plan de inmunización, sin fecha de inicio, que incluye a la vacuna china Coronavac, además de la del laboratorio AstraZeneca, del Reino Unido.