San Luis del Palmar restringe ingreso en las fiestas de fin de año Jueves, 17 de diciembre de 2020 Para el ingreso a la ciudad se deberá presentar constancia de “Hisopado Negativo” no mayor a 48 hs. o se deberá cumplir cuarentena obligatoria de 10 (diez) días.

Para evitar aglomeración, en Navidad y Año Nuevo no se permitirá permanencia de personas en espacios públicos, realización de fiestas o eventos sociales masivos.







El Comité de Emergencia de San Luis del Palmar, integrada por distintas instituciones públicas, se reunió este 15 de diciembre y definió las medidas preventivas que se implementarán desde el 16/12/2020 al 01/01/2021; teniendo en cuenta la movilización de personas que se producirá -a pesar de la pandemia- producto de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



Organismos como la Municipalidad y la Policía Provincial con asiento en San Luis del Palmar acordaron los dispositivos de control para el acceso a la ciudad y para el control interno a implementarse en los días festivos, con el objetivo de evitar aglomeración de personas y resguardar la salud pública.



Las instituciones mostraron gran preocupación ante las solicitudes de ingreso a la ciudad de personas provenientes de otras provincias con picos de contagio y de ciudades de Corrientes consideradas zonas críticas, por la alta cantidad de casos activos de Covid-19. Para garantizar accesos seguros y disminuir los riesgos, el Comité de Emergencia definió:



INGRESO A SAN LUIS DEL PALMAR

RESTRINGIR el ingreso a San Luis del Palmar de personas provenientes de otras Provincias y de Departamentos de la provincia de Corrientes con casos activos de Covid-19.

Para el ingreso, estas personas deberán presentar constancia de “Hisopado Negativo” no mayor a 48 hs; o deberán cumplir con la respectiva cuarentena obligatoria por el término de 10 (diez) días.



DISPOSICIONES PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Las reuniones familiares/sociales los días 24 y 31 de diciembre, se realizarán respetando las disposiciones sanitarias.

Se recomienda que las reuniones familiares/sociales se realicen al aire libre, con distanciamiento, uso de barbijos y solución sanitizante.

Se sugiere resguardar a personas de riesgo formando burbujas sanitarias entre convivientes de una misma familia.

NO PERMITIR durante las jornadas festivas de Navidad y Año Nuevo la permanencia de personas en espacios públicos (plazas, paseos, camping).

NO PERMITIR la realización de fiestas y eventos sociales que superen el número de concurrencia establecido por el Decreto 956/2020 de Poder Ejecutivo Nacional.