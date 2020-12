Valdés mostró su orgullo y satisfacción, en una jornada histórica para Corrientes

Miércoles, 16 de diciembre de 2020

Conocida la grata noticia, el mandatario agradeció a la UNESCO y subrayó que es un “honor que el mundo reconozca con este galardón a nuestra máxima expresión artística”.





Destacó el trabajo de todo el equipo del Instituto de Cultura y de las personas que aportaron su grano arena para lograr el ansiado objetivo. También, confirmó que cuando la pandemia así lo permita, se realizará una edición Especial de la Fiesta Nacional del Chamamé.



El Teatro Oficial Juan de Vera se vistió de fiesta y de gala. No fue una jornada más, por cierto. Pasado el mediodía y a través de la pantalla gigante especialmente instalada en su escenario, se conoció la noticia que todos anhelaban y querían escuchar: El Chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, tras una votación realizada en París y que desató festejos en toda la Provincia y distintos puntos del país.



De esa manera, Corrientes alcanzó una distinción sin precedentes en su historia y se convirtió en el tercer bien cultural argentino declarado patrimonio de la humanidad, luego del tango y el fileteado porteño.



La propuesta aprobada esta mañana en el órgano cultural de la Organización de las Naciones Unidas surgió desde el Estado argentino a través de un planteo del Gobierno de Corrientes, que mediante un arduo trabajo logró el reconocimiento mundial.



La resolución votada este miércoles en París le abre las puertas al chamamé para seguir viajando y conquistando nuevos públicos en distintas partes del mundo. Es una distinción importante en cuanto a lo simbólico y también a lo material: se sabe que las expresiones culturales que consiguen este nivel de reconocimiento también pueden obtener facilidades en términos de fondos internacionales para la cooperación internacional.



Gobernador Valdés



Ya conocida la esperada noticia, el gobernador Gustavo Valdés, desde el escenario del Teatro Vera, comenzó su discurso agradeciendo a todo el pueblo chamamecero, por lograr que el género sea reconocido mundialmente y también a la UNESCO por permitir esa posibilidad.



El mandatario se mostró orgulloso, feliz y satisfecho por haber alcanzado el gran objetivo de posicionar al Chamamé en el concierto mundial, tal cual fija la resolución adoptada por el organismo con sede en París.



“Desde Argentina, gracias a la UNESCO por elegir a nuestra música como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, subrayó el gobernador y expresó que es un “honor que el mundo reconozca con este galardón a nuestra máxima expresión artística”.



“Chamamé: orgullo de los correntinos, ¡Patrimonio de la Humanidad!”, manifestó con firmeza Valdés.



“El Chamamé es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que vemos y vivimos todos los días”, reflexionó ante el auditorio. Acto seguido agradeció también al Gobierno nacional, tanto el actual como el anterior, por las gestiones realizadas y porque “el chamamé nos une y deja de lado las diferencias”.



Valoró enfáticamente además al trabajo realizado por el Instituto de Cultura por darle forma a este proyecto y “a tantos artistas, compositores y bailarines, los que están y los que se fueron, que le dan forma y color a nuestra música y que defienden nuestra cultura”.



Para cerrar, Valdés anunció que se hará una edición especial de la Fiesta Nacional del Chamamé cuando la situación epidemiológica lo permita y finalizó sus palabras con un exultante “¡Esto es Chamamé!¡Viva Corrientes y la nación chamamecera!



Presencias y vigilia



Con estricto protocolo de seguridad, estuvieron presentes en el Teatro Vera, el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, el viceintendente, Emilio Lanari, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, el director de Artes Escénicas, Eduardo Sívori, ministros del gabinete provincial, legisladores provinciales, demás autoridades provinciales y municipales, reconocidas voces de nuestro Chamamé, entre ellas, el “Bocha” Santiago Sheridan, Julio Cáceres, Pedro de Prado, Los Alonsitos, Gisela Méndez Ribeiro, Boni Vera, Lorena Larrea Caterino, Diego Gutiérrez, Néstor Barrios y Aníbal Maldonado.



Hubo una vigilia previa de varias horas, matizada con la conducción de Virginia Acosta, Luis Moulín y Florencia de Pompert, con transmisión en vivo por redes sociales y televisión, marcada por una enorme expectativa, como no podía ser de otra manera.



Una a una fueron se fueron dando a conocer las resoluciones de la UNESCO, hasta que cuando el reloj marcaba las 12.20 de Argentina, el sapukay se escuchó bien fuerte al confirmarse que nuestro Chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las emociones se hicieron presentes, el cerrado aplauso colmó la sala de nuestro Teatro Vera. Fue el corolario de una jornada histórica y que quedará a fuego marcada en la retina de la nación chamamecera.



Gabriel Romero: “Un logro de los correntinos”



Embargado por la emoción, el titular del Instituto de Cultura, declaró que “esto es un logro de los correntinos y de la nación chamamecera”, dejando en claro que es la “culminación de una ansiada espera con final feliz”.



“Esto es un trabajo de más de cuatro años”, remarcó Romero, para luego poner de relieve que “siempre contamos con el pleno acompañamiento del gobernador Valdés”.



Tras enfatizar que “sentimos un gran orgullo”, el funcionario provincial dijo que esta distinción “nos obliga a seguir mirando hacia adelante y renovar el compromiso en la difusión del chamamé”.



Romero informó que esta tarde habrá varias caravanas en distintos barrios de la ciudad, como parte de los festejos y en sintonía con lo que anunció el gobernador, una vez que la pandemia lo permita, se concretará una edición especial del Festival del Chamamé.



Opiniones chamameceras



Santiago “Bocha” Sheridan ofreció sus sensaciones, señalando que a partir de ahora,” todos los que conformamos la familia chamamecera tenemos un gran compromiso, no solo los de nuestra generación, sino los jóvenes a quienes hay que darle el lugar que corresponde”.



“El chamamé debe seguir creciendo y sonando por el mundo, siendo cada vez mejor”, acotó el reconocido músico,



En tanto, Julio Cáceres, resaltó el hecho de que el Chamamé haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad. “Representa tener una vidriera semejante como para que los “chamameceros podamos mostrarnos al mundo tal cual somos”, comentó.



“No tengo dudas que el futuro será mejor y que depende de nosotros y está en cada uno transmitir el significado de nuestra música”, concluyó afirmando.



Festejos con Caravanas



A las 18, está previsto que salgan desde diferentes puntos de la ciudad cuatro carros con chamameceros que tocarán en vivo y recorrerán los barrios más populosos de la Capital, sumando a la comunidad correntina a este momento de júbilo por el reconocimiento mundial. Formarán parte de esta propuesta: La Pilarcita, Gente de Ley, Irundy y Chamamé Kuña. El periplo musical finalizará en la Costanera Sur.



También confirmaron su participación distintas agrupaciones peregrinas a caballo que estarán encabezadas por Alfredo Ellero, custodio de la Imagen de la Virgen de Itatí. Entre ellas, Hípico Santa Catalina, Santa Bárbara y Padre Pío, que se sumarán a los camiones desde el monumento a la madre, en la Costanera General San Martín.