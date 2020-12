Conducta de los jóvenes ante la pandemia, tema central de COFESA

Miércoles, 16 de diciembre de 2020

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, participó hoy junto a sus pares de todos los distritos argentinos, de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA). El encuentro, que se llevó a cabo por videoconferencia, estuvo encabezado por el titular de Salud de la Nación, Ginés González García. Acompañó al ministro Cardozo, su Secretario Privado, Jesús Ferreyra.



“Los representantes de cada jurisdicción expresamos la preocupación de las aperturas, la circulación y fundamentalmente la falta de cuidados por parte de la población joven. Esto fue un denominador común de todas las provincias”, dijo el ministro Ricardo Cardozo, tras el encuentro.



“Realmente la población joven no se preocupa por la pandemia, no toma las medidas de precaución recomendadas y todas las jurisdicciones coincidieron que son los vectores del virus que lo llevan a sus hogares poniendo en riesgo a las personas de mayor edad, que desgraciadamente son las que mayor mortalidad sufren, según las estadísticas de todo el país”, remarcó.



Dijo que “se coincidió además en que la llegada de la vacuna no significa que la población tenga que disminuir las medidas de prevención, sobre todo porque va a demorar el lograr un porcentaje importante de la población cubierta y se va a demorar también el aumento de la producción de las defensas, por lo tanto, en todo ese tiempo y aun las personas vacunadas, deberán seguir cumpliendo con todas las medidas de prevención recomendadas”.



Indicó que ante la preocupación colectiva, “la Nación nos transmitió que también observan esta realidad y a su vez, y esto es importante, observan una disminución de la velocidad de descenso de casos. La Provincia de Buenos Aires manifestó que registró un aumento en la ocupación de camas del PAMI y un aumento de los caso positivos”.



“Recomendaron que multipliquemos los esfuerzos de restricciones y de comunicación para tratar de que la población entienda y cumpla las medidas de precaución”, aseguró.



En cuanto a las cercanías de la fiestas, el ministro dijo que la comunidad “deberá tomar todas las medidas que se aconsejan, las reuniones familiares en lo posible no deberán superar las 10 personas, y es importante que se den con la familia habitual y no con otras personas ajenas al núcleo familiar, que sean al aire libre y con ventanas abiertas, ambientes ventilados y cuando menor contacto estrecho entre personas, mejor”.



En cuanto al tema vacunas anticovid-19, dijo: “Quedamos a la espera de las novedades que puedan tener sobre la llegada de la vacunas y nos ratificaron que eso será dentro de poco tiempo pero no dieron ninguna certeza”.