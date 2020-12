Condenaron a un productor por la muerte de un niño y lesiones a una niña Martes, 15 de diciembre de 2020 El hombre fumigó plantaciones con sus operarios y no controló personalmente el proceso. Una nena y un nene jugaban en el lugar e inhalaron esas sustancias tóxicas.



El Tribunal Oral Penal de Goya encontró culpable al productor hortícola Ricardo Nicolás Prieto por el delito de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas en concurso ideal, informaron este lunes fuentes judiciales. Fue condenado por la muerte de un niño y lesiones a una niña a 3 años de prisión condicional.



Además, se le impuso a Prieto la obligación de realizar estudios o prácticas profesionalizantes de capacitación en el uso de agrotóxicos, para la realización de su producción habitual, en organismo público o privado, indicaron.



Asimismo, debe acreditar ante el TOP de Goya su inicio, modalidad y finalización, en el término de tres meses, bajo posibilidad de revocarse la prisión condicional si no cumple, señaló el Poder Judicial.



El TOP estuvo conformado por el doctor Jorge Carbone, como presidente y los doctores Joaquín Sebastián Romero y Darío Ortíz, como vocales.



Estos delitos están previstos y penados por los artículos 90 y 54 del Código Penal, en calidad de autor material.



Lo resuelto se debe notificar al Juzgado Civil y Comercial N°1 de Goya, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y al Ministerio de Producción de Corrientes.



Los fundamentos de la Sentencia serán leídos el lunes 1°de febrero de 2021 a las 12 horas.



El caso



El hecho ocurrió aproximadamente el 30 de marzo de 2011, en una chacra de tomates y hortalizas ubicada en Puerto Viejo, Lavalle en una finca a cargo de quien está imputado, Ricardo Nicolás Prieto.



El acusado habría desplegado una conducta negligente, porque hizo fumigar las plantaciones con sus operarios y no controló personalmente el proceso.



La fumigación se realizó con las cortinas de los tendaleros levantadas, lo que permitió que los tóxicos que contienen los productos plaguicidas organoclorados alfa endosulfan, se propagaran por la acción eólica en zonas aledañas.



En ese lugar se encontraban jugando dos niños de 5 y 4 años, quienes inhalaron esas sustancias tóxicas.



Como consecuencia de ello, la niña de 5 años padeció lesiones de carácter gravísimas y el niño de 4 sufrió un edema agudo de pulmón producido por intoxicación por plaguicida órgano clorado alfa endosulfan, que le produjo la muerte dos días después.