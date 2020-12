“Tenemos un plan participativo para que el Estado concrete sus propuestas”

Domingo, 13 de diciembre de 2020

El gobernador Gustavo Valdés participó este viernes en la charla para jóvenes, organizada por el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 y les aseguró que este espacio les dará la posibilidad de encontrar respuestas a sus necesidades.





“Muchos creen que no son escuchados”, dijo el mandatario en la ocasión y lo rebatió, sosteniendo que, con este plan, “podremos lograr que el Estado disponga de recursos para que sus propuestas puedan concretarse”.



Como estaba previsto, a las 20 inició la charla vía la plataforma de videoconferencias Zoom que Corrientes 2030 preparó para jóvenes. Decenas de estos participaron así desde distintos puntos de la provincia y otros tanto lo siguieron en vivo desde YouTube. Valdés habló en este encuentro virtual desde la vecina ciudad de Resistencia, dado que se encontraba reunido con sus pares del Consejo Regional del Norte Grande.



Al iniciar su intervención, primeramente, el mandatario pidió disculpas por el retraso de algunos minutos, porque “estuve en la reunión con los diez gobernadores del Norte, para tener igualdad de oportunidades con el Centro y eso tiene que ver con el verdadero federalismo”.



Luego, consideró que “como correntinos tenemos que estar muy contentos, porque la última Reforma de la Constitución provincial permitió esta posibilidad de elaborar políticas públicas de manera participativa”, refiriéndose ya al Plan Estratégico que se lleva adelante. Y ponderó el anterior proceso similar, al asegurar que “se logró cumplir el 70 por ciento de esas propuestas firmadas en el primer pacto de 2013”, remarcando que “no todas las provincias pueden tener esta posibilidad en su Constitución”.



“Parecía que hablar del 2030 era algo lejano, pero el futuro hay que diseñarlo hoy”, consideró Valdés y se comprometió: “Yo como gobernador voy a cumplir todas las propuestas que surjan de este proceso participativo”.



Y consideró que “cuando uno está en la función pública, estamos más en lo urgente, como ahora con la pandemia, pero es importante no olvidar otras políticas como la de género y juventud y que se puedan volcar en este nuevo pacto”.



“Corrientes 2030 permite participar en la elaboración de propuestas para las distintas regiones, porque no todas son iguales en la provincia. Pero la globalización sí nos impone gestionar en conjunto muchas cosas, como por ejemplo el turismo que hoy con los gobernadores del Norte Grande consensuamos acciones para beneficiar a todas las provincias de esta zona”, relató.



En tanto, Valdés entendió que “muchos de los objetivos no son cumplidos, porque no están planificados y esta forma de dialogar y planificar hace que las metas se puedan alcanzar”. En este sentido, planteó “trabajar la agenda de los jóvenes”, entendiendo que “muchos creen que no son escuchados”, pero sostuvo que “si sus necesidades se vuelcan en este Plan Estratégico Participativo, podremos lograr que el Estado disponga de recursos para que sus propuestas puedan concretarse”.



“Tenemos que tener objetivos claros y eso sólo se logra con planificación y con Corrientes 2030 queremos incluir en el nuevo Pacto los que se propongan desde los distintos sectores de la sociedad”, finalizó Valdés, agradeciendo “la participación de todos para que las futuras generaciones puedan vivir mejor”.



Otras voces



Mientras se esperaba la conexión de Valdés, el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega tomó participación y consideró “muy importante la charla”, entendiendo que “los temas para Corrientes 2030 es algo que preocupa a todos los jóvenes y en este ámbito tienen la posibilidad de expresarse y escuchar lo que el Gobernador tiene para decirles”. Y afirmó: “Vemos cómo la juventud está mirando hacia el futuro, muy consciente de lo que se viene y nos pone muy contentos ver una juventud preocupada por eso, por eso esta charla es sumamente productiva”.



Por su parte, el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen indicó que “este proceso lo venimos trabajando hace rato, en el 2009, y se firmó el primer Pacto en 2013. Y ahora que vamos a pensar el futuro, qué mejor que los jóvenes para eso”. En este sentido, aseguró que “convocamos a todos los actores sumando ideas para que se firme el nuevo Pacto Corrientes 2030”.



El funcionario consideró instó así a que “la juventud reclame espacios y proponga ideas”, sosteniendo que “el futuro lo construimos entre todos, desde el diálogo, el consenso y las propuestas”. Luego señaló que “este proceso apunta a trabajar de manera continua para ir generando políticas públicas”. Finalmente, remarcó que “este es el espacio para eso”, pidiendo “confiar en un proceso de estas características que nos permite construir una provincia moderna e inclusiva”.



Jóvenes



Antes de que los jóvenes comiencen a manifestar sus propuestas en la charla, un coordinador explicó la incorporación de una nueva sección para la juventud en la página de internet de Corrientes 2030 en https://capacitaciones.telco.com.ar/ . Allí los jóvenes encontrarán material de lectura y foros de debate, donde pueden proponer nuevos temas de discusión y abrir el debate.



Al momento de iniciar las intervenciones de los jóvenes, Lautaro de Paso de la Patria habló sobre “la estrategia de desarrollar una escuela de oficios turísticos”, ya que “la industria turística tiene una gran complejidad de tener recursos humanos con poca capacitación entonces con eso se alienta al crecimiento personal para brindar un buen producto turístico”.



Por su parte, Gabriela Aguirre, universitaria de la localidad de Mercedes expresó que “una de las problemáticas que nosotros vemos es la inserción laboral de los alumnos” y con respecto a eso “sería bueno buscar una forma en la cual insertar a los alumnos que terminan las carreras para formarlos más eficientes”.



En tanto, Darío, coincidiendo con la idea de la anterior participante con respecto a los jóvenes que terminan la formación profesional, dijo: “Hay que buscar adecuar los contenidos para que los alumnos puedan insertarse en la vida laboral, pero dentro de las prácticas y logrando una mejor competencia”.



Otro de los aportes fue el de Juan Ignacio sobre la inserción de los jóvenes en las empresas y planteó que “se está radicando todo lo que tiene que ver con la forestoindustria, los puertos, el sistema productivo, la construcción de obras viales, fluviales y la agroindustria” y es por eso que “tendría que haber una relación entre los colegios secundarios y las universidades en cuanto a las currículas para poder ser jóvenes capacitados”.



Y, entre muchos otros, Any Leiva también manifestó su idea: “Me gusta lo que tiene que ver con la propuesta del turismo, la apuesta a los pequeños productores y a los microemprendedores, porque soy de Itatí y estuvimos trabajando con ese sector. Se ve que tienen mucho potencial para crecer y que le pueden aportar mucho a la provincia desde lo económico”.