98 muertos y 3.213 nuevos casos de Coronavirus en el país

Lunes, 14 de diciembre de 2020

Con lo reportado este domingo suman 40.766 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.498.160 los contagiados desde el inicio de la pandemia.





Otras 98 personas murieron y 3.213 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 40.766 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.498.160 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.537 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,5% en el país y del 58,3% en el Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 34,73% (1.116 personas) de los infectados este domingo (3.213) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.498.160 contagiados, el 89,13% (1.335.317) recibió el alta y 122.077 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 48 hombres, 24 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 15 en Córdoba; 1 en Corrientes; 1 en Santa Cruz; y 4 en Santa Fe.



También fallecieron 49 mujeres: 25 en la provincia de Buenos Aires; 2 en Chaco; 15 en Córdoba; 1 en Corrientes; 1 en Santa Cruz; y 5 en Santa Fe.



El Ministerio aclaró que una persona, residente en la provincia de La Rioja, fue registrada sin dato de sexo.



Este domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 870 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 246; en Catamarca, 22; en Chaco, 109; en Chubut, 125; en Corrientes, 42; en Córdoba, 349; en Entre Ríos, 134; en Formosa, 1; Jujuy, 1; en La Pampa, 120; en La Rioja, 11; en Mendoza, 120; en Misiones, 28; en Neuquén, 104; en Río Negro, 158; en Salta, 28; en San Juan, 28; en San Luis, 27; en Santa Cruz, 203; en Santa Fe, 632; en Santiago del Estero, 45; en Tierra del Fuego, 75; y en Tucumán 80.



En las últimas 24 horas fueron realizados 21.793 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.259.194 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 93.862 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 638.029 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 162.809; Catamarca, 2.137; Chaco, 21.702; Chubut, 26.069; Corrientes, 9.548; Córdoba 119.881; Entre Ríos, 25.719; Formosa, 197; Jujuy, 18.449; La Pampa, 6.970; La Rioja, 8.934; Mendoza, 58.258; Misiones, 683; Neuquén, 36.920; Río Negro, 34.238; Salta, 21.578; San Juan, 9.249; San Luis, 15.485; Santa Cruz, 18.837; Santa Fe, 160.080; Santiago del Estero, 16.488; Tierra del Fuego, 17.505; y Tucumán, 68.395.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 17 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.



Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó la "estrategia diversificada" desplegada por el Gobierno en materia de vacunas contra el coronavirus y aseguró que la Argentina está "en buen camino" en el diseño del operativo para vacunar durante el verano al personal esencial y a las personas de riesgo.



"El Presidente (Alberto Fernández) anunció esta semana un convenio con la Federación Rusa por la provisión de la vacuna Sputnik V; hay funcionarios que están viajando a Rusia para ultimar los detalles y para que tengamos la cantidad de dosis necesarias para empezar la vacunación sobre fines de diciembre, pero fundamentalmente en enero febrero y marzo", dijo Rossi.



El ministro reiteró a radio Rivadavia que el objetivo central apunta a que "todos los mayores de 60 años o la mayor cantidad de ellos se encuentre inmunizado" cuando finalice el primer trimestre del 2021.



Detalló que se iniciará el proceso de vacunación con la rusa Sputnik V, luego "habrá un puente con Pfizer, con la que se está negociando y después, AstraZeneca", que se fabrica en la Argentina.



Posteriormente, fuentes de Presidencia de la Nación confirmaron a Télam la llegada a Moscú de la comitiva oficial encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.



La delegación está integrada por Vizzotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y técnicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



El pasado miércoles, el Presidente Fernández firmó un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) para inmunizar a diez millones de personas entre enero y febrero, con una primera remesa de 300.000 antídotos que llegarán antes de fin de año.





Panorama mundial

A nivel global, Estados Unidos inició el proceso de distribución de las vacunas de Pfizer y BioNTech, con el objetivo de entregar en 24 horas el primer lote de las dosis a todos los hospitales y sitios que lo soliciten e inmunizar en la primera fase a tres millones de personas.



Un ejército de camiones con miles de dosis empaquetadas en cajas de hasta 4.725 inyecciones, salió de la planta de Pfizer en Kalamazoo, Míchigan (norte), rumbo a centros estratégicos de las empresas de paquetería UPS y FedEx, que se encargarán de distribuirlas a todos los rincones de Estados Unidos.



El objetivo es entregar el primer lote de vacunas en 24 horas a todos los hospitales y sitios que lo soliciten y vacunar en esta primera fase se inmunizará a unos tres millones de personas.



Con 1,1 millones de nuevos casos confirmados en los últimos cinco días, las infecciones se dispararon en Estados Unidos y superaron los 16 millones, además de acumular más de 298.400 decesos, cifra que equivale a la población de una ciudad como Cincinnati (Ohio).



México, por su parte, aprobó la comercialización de la vacuna de Pfizer, cuya aplicación deberá comenzar a finales de diciembre, con un primer lote de 250.000 vacunas para 125.000 personas, ya que las dosis son dobles.



En tanto, Europa, inmersa en la segunda ola de Covid-19 desde hace meses, se convirtió en el continente con más contagios nuevos durante esta última semana, con un promedio de 236.700 infecciones diarias.



Italia, con 64.520 decesos registrados, superó a Reino Unido como país más enlutado por la pandemia, que contabilizaba un poco más de 64.026.



Alemania, que en los últimos días batió récords de infecciones diarias (casi 30.000 el viernes y el sábado) y el jueves pasado registró casi 600 muertos, decidió cerrar todos los comercios no esenciales, las escuelas y los jardines de infantes hasta el 10 de enero.



En la región, el Gobierno brasileño publicó un plan de vacunación que fue criticado por especialistas y medios de comunicación por no contemplar las dosis chinas adquiridas por le Gobierno de San Pablo, no informar el inicio de la campaña, ni cómo se alcanzará el objetivo de inmunizar a 70% de la población.



Según los datos presentados por el Ministerio de Salud, se prevé vacunar en una primera etapa a cerca de 14 millones de personas de alto riesgo, incluidos trabajadores de la salud, adultos mayores e indígenas, y en las tres siguientes a 51,6 millones de habitantes (alrededor de 24% de la población) y cubrir finalmente a más de 70% de las personas, aunque no dio detalles de cómo se hará.



A casi un año del inicio de la pandemia de la Covid-19 en la ciudad china de Wuhan, el mundo acumulaba más de 72 millones de contagios y más de 1,61 millones de defunciones, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins (JHU).