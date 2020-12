6994 nuevos casos y 211 muertes por Coronavirus en Argentina

Viernes, 11 de diciembre de 2020

Otras 211 personas murieron y 6.994 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 40.431 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.482.216 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.





La cartera sanitaria indicó que son 3.688 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 59,2% en el Área Metropolitana Buenos Aires.



El Ministerio agregó que de los 1.482.216 positivos en el país, 1.318.187 son pacientes recuperados y 123.598 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que fallecieron 140 hombres, 40 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 en Chaco, 8 en Chubut, 16 en Córdoba, 1 en Entre Ríos, 1 en Jujuy, 6 en Mendoza, 4 en Neuquén, 9 en Río Negro, 1 en Salta, 5 en San Luis, 5 en Santa Cruz, 18 en Santa Fe, 3 en Santiago del Estero, 1 en Tierra del Fuego y 18 en Tucumán.



También fallecieron 69 mujeres: 16 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 en Chaco, 6 en Chubut, 10 en Córdoba, 2 en Entre Ríos, 1 en La Pampa, 2 en Mendoza, 2 en Río Negro, 1 en Salta, 5 en San Luis, 16 en Santa Fe y 7 en Tucumán.



El Ministerio aclaró que dos personas, residentes en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Chubut, y dos hombres, residentes en la provincia de Neuquén, fueron reclasificados.



En las últimas 24 horas fueron realizados 28.166 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.173.392 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 91.972 muestras por millón de habitantes.



Este jueves se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.906 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 402, en Catamarca 27, en chaco 155, en Chubut 337, en Corrientes 221, en Córdoba 610, en Entre Ríos 174, en Formosa 2, en Jujuy 2, en La Pampa 102, en La Rioja 9, en Mendoza 163, en Misiones 8, en Neuquén 368, en Río Negro 406, en Salta 40, en San Juan 239, en San Luis 76, en Santa Cruz 320 en Santa Fe 1.000, en Santiago del Estero 44, en Tierra del Fuego 152 y en Tucumán 235.



En el acumulado por distrito, la provincia de Buenos Aires suma 633.372, la Ciudad de Buenos Aires 161.732, Catamarca 2.057, Chaco 21.191, Chubut 25.373, Corrientes 9.271, Córdoba 118.709, Entre Ríos 24.989, Formosa 195, Jujuy 18.431, La Pampa 6.625, La Rioja 8.902, Mendoza 57.903, Misiones 616, Neuquén 36.507, Río Negro 33.642, Salta 21.493, San Juan 9.042, San Luis 15.363, Santa Cruz 18.109, Santa Fe 157.350, Santiago del Estero 16.339, Tierra del Fuego 17.160 y Tucumán 67.845.



Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa ya que, debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid -19 en esa parte del territorio argentino.







En este contexto, el presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con la Federación Rusa para la llegada de la vacuna Sputnik V que permitirá inmunizar a 10 millones de personas entre los meses de enero y febrero, en el marco de las medidas que se llevan adelante contra el coronavirus.



"Venimos a informarles que en el día de ayer hemos suscripto el contrato con el fondo soberano de la Federación Rusa que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina", anunció el Presidente desde la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García.



"Vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas", agregó.



Aclaró que se trata del "tercer contrato que la Argentina firma" para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y detalló: "El primero fue con AstraZeneca de la Universidad de Oxford, el segundo con Covax, que es una dependencia creada por las Naciones Unidas, y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano" de Rusia.



El jefe de Estado pidió además "entender que la vacuna no resolvió" aún el problema de la pandemia del coronavirus e hizo un "llamado a la reflexión" ya que el virus sigue circulando y deben mantenerse los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad.



Fernández defendió la calidad de la vacuna elaborada en Rusia y aseguró que va a vacunarse "antes que nadie" para que la población "no tenga miedo".



En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que que "nunca antes hubo una vacunación tan masiva y tan amplia", al referirse a la firma del contrato que garantiza la provisión de la vacuna rusa contra el coronavirus y advirtió que la pandemia "no pasó" y serán necesarios "varios meses hasta que logremos los niveles de inmunización".



En ese marco, si bien destacó que "seguimos bajando (la cantidad de casos) y somos el único país del Conosur que está bajando, ya que el resto está en riesgo creciente", advirtió que aún el problema "no se resolvió ni por el clima, ni por la vacuna", y que, "hasta que logremos los niveles de inmunización, pasarán varios meses".