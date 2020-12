La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2021

Jueves, 10 de diciembre de 2020

Los legisladores del PJ se retiraron de la sesión pero el oficialismo contó con los números suficientes para dar media sanción al Presupuesto 2021.







La Cámara de Diputados, presidida por Pedro “Perucho” Cassani desarrolló su sesión número 2 del Período Extraordinario, oportunidad en que sancionó, por unanimidad, el proyecto de ley de Creación del Inventario Provincial de Humedales (IPH) en el marco del artículo 124 de la Constitución Nacional y 58 de la Constitución Provincial, cuya autoría responde al senador Ricardo Colombi, el que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación, bajo el número de ley 6548.





En tanto que obtuvo media sanción, el mensaje y proyecto de ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, ejercicio 2021, pasando al Senado para su sanción.





La iniciativa enviada por el Gobernador Gustavo Valdés, no contó con el apoyo de la bancada del PJ, la que luego de exponer los motivos de su rechazo, y solicitar el pase a comisión del expediente (moción no aprobada); se retiró del recinto.





La voz de la oposición estuvo en el diputado Marcos Bassi, quien citó las cifras del apoyo de Nación al Gobierno provincial, rubro por rubro; destacando la demora del envío de la cuenta de inversión 2019; entre otros asuntos relacionados a la cuestión.





Los 7 diputados del PJ abandonaron el encuentro parlamentario, situación lamentada y criticada desde el oficialismo.



El diputado Eduardo Vischi habló de una “puesta en escena, y una publicidad del gobierno nacional”; en tanto que el diputado Juan Carlos Alvarez, dijo que hubo un "ataque a la figura del gobernador".





Previamente, el diputado Norberto Ast, miembro informante de la comisión de Hacienda, brindó algunas explicaciones técnicas del proyecto; y defendieron con vehemencia cada punto del expediente, los diputados Manuel Aguirre, Mariel Meza, Eduardo Hardoy, Héctor López, Noelia Bazzi y la diputada Any Pereyra.





Al momento de la votación, los artículos 7 y 19 tuvieron votación nominal; siendo el resultado: 23 votos afirmativos.





Con la aprobación, por mayoría, pasa ahora a la cámara Alta, donde deberá ponerse a análisis y consideración de los senadores.





Por último, el proyecto de ley que modifica artículos sobre límites en la Ley de Creación del municipio El Sombrero, fue aprobado con modificaciones, por lo que vuelve al Senado.





Al iniciar la sesión, los diputados hicieron un minuto de silencio en memoria de la esposa del Ministro de Ciencia y Tecnología Orlando Macció, la señora Wynnie Merlo, fallecida recientemente, víctima de Coronavirus.