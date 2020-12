El fin de semana extra largo dejó un saldo muy positivo en todo el país

Jueves, 10 de diciembre de 2020

Este primer fin de semana largo marcó la reapertura del turismo a nivel nacional y las cifras superaron las expectativas del sector. Se destacó el cumplimiento de los protocolos sanitarios en todos los destinos.





Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Jujuy y la provincia de Buenos Aires, entre otros destinos turísticos, calificaron como "muy positivo" el saldo que dejó el primer fin de semana extra largo, a partir del levantamiento de las restricciones por la pandemia que pesaban sobre el sector.



CORDOBA



El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, calificó como “muy positivo” el resultado del turismo de cercanía que se habilitó durante el fin de semana largo y destacó el “buen comportamiento generalizado de la gente” con respecto a las normas sanitarias vigentes por la pandemia de coronavirus.



En declaraciones formuladas este miércoles a Télam, Avilés manifestó que “con los importantes niveles de ocupación” en los valles turísticos de Córdoba, “este fin de semana nos deja una buena foto y buenas expectativas para seguir trabajando” con vistas a la apertura de verano, desde el 1 de enero para los visitantes de todo el país.



La provincia habilitó, desde el pasado viernes, el turismo de cercanía para los que residen en Córdoba y, según el funcionario, el gran movimiento evidenció que “el cordobés tenía una gran necesidad de conectarse nuevamente con su paisaje y sus productos”.



Asimismo resaltó que se están dando los primeros pasos de la reapertura progresiva de la actividad turística y que se está trabajando conjuntamente entre el sector público y privado para “una buena temporada sin descuidar que estamos en un contexto de pandemia”.



Además apostó a que el turismo “va a ser de gran ayuda para la recuperación económica”.



Avilés también ponderó el proceso de “despapelización” de la Agencia Córdoba Turismo y de los organismos colaterales, al implementar una “mirada sustentable” con código QR para la visibilización de toda la infraestructura turística, pública y privada, que incluyen mapas y catálogos de referencias de ofertas de más de 100 productos, entre otros.



Con respecto a la situación sanitaria, el funcionario sostuvo que a los turistas se le entrega un kit con barbijo, sanitizantes y la información, y que se capacitó a personal de los puestos sanitarios habilitados en los valles turísticos para que “la familia se sienta protegida y segura”, y que en ese sentido también se trabajó con los intendentes y jefes comunales.





MISIONES



El presidente del Ente de Turismo Iguazú, Leopoldo Lucas, destacó el impacto “positivo” del feriado en Puerto Iguazú, Misiones, con eje en las Cataratas y la apertura al turismo nacional, y dijo que están dadas todas las condiciones como para afrontar la etapa pospandemia con la diversidad de comodidades y alternativas que ofrece el destino. En declaraciones a Télam Radio, Lucas aseguró que el balance del feriado "fue muy positivo y estamos felices por la reapertura del turismo nacional, que si bien fue confirmado muy cerca de la fecha, respondió" a las expectativas.



Señaló que el turismo nacional, que llegó desde diferentes puntos del país, como Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, entre otros, se sumó "al turismo provincial que ya estaba visitando el destino con la apertura del turismo de Misiones para misioneros".



"Por otra parte -continuó-, la confirmación de la apertura al turismo de todo el país nos permite trabajar junto al sector privado para que aquellos turistas que venían consultando puedan confirmar sus reservas las próximas semanas, como así también los paquetes de Navidad y de Año Nuevo que están ofreciendo hoteles y establecimientos gastronómicos, además de las consultas para el verano e Iguazú Todo el Año, como nosotros lo promocionamos".



Lucas reconoció que "los números no son los mismos de los fines de semana pre pandemia, pero consideramos que ha sido un avance muy positivo para el destino".



Agregó que a los alojamientos que ya venían trabajando con el turismo interno de Misiones para misioneros, "se sumaron varios alojamientos este fin de semana, y de a poco se va configurando nuestra oferta turística".



"Todos han trabajado recibiendo turistas provinciales y nacionales, así que estamos muy contentos, ya que esto también nos permite ir demostrando al turista como nos hemos preparado con los protocolos de bioseguridad para que él tenga una experiencia exitosa en Iguazú", concluyó.





TUCUMAN



La vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Elena Colombres Garmendia, informó que "más de 8000 turistas" se registraron en los distintos alojamientos de la provincia durante los cuatro días del fin de semana largo lo que genera "alivio y esperanza", subrayó. “A lo largo de las cuatro noches correspondiente a los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre, más de 8000 turistas se registraron en los distintos alojamientos de la provincia, generando un total de 12.000 pernoctaciones”, precisó la funcionaria



Colombres Garmendia valoró que “fue un fin de semana largo muy esperado, que acompañaba la reapertura del turismo en la provincia y nos permite hacer un balance positivo (porque) los números que hemos tenido son excelentes, nos llena de confianza y expectativa en que vamos a tener una temporada intensa, después de un año tan duro para el sector”.



Los lugares más elegidos por los turistas fueron Tafí del Valle, que promedió una ocupación del 84% y un pico de 93% registrado el domingo -de un total de 1932 plazas disponibles-; y San Pedro de Colalao, que tuvo una ocupación del 81% con un pico de 92% el domingo y el lunes, de un total de 1066 plazas.



En tanto, en San Javier, la ocupación fue del 72%, con un pico de 92% entre domingo y lunes, de 260 plazas disponibles, y Raco registró una ocupación del 99%, de 23 plazas.



Por su parte, Marcela Funes Franco, presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines Destino Tafí del Valle, contó que “que además de recibir tucumanos, estos días comenzó a llegar gente de Jujuy, de Salta y de Córdoba”



“La expectativa de la temporada es buena, ya hay gente haciendo reserva con anticipación, que es algo que antes no pasaba” agregó Funes Franco y remarcó: “Es importante seguir reforzando los cuidados y los protocolos”.



Por último, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, quien se encuentra acompañando al gobernador Juan Manzur en una misión comercial en Brasil. sostuvo que "la recuperación del sector será paulatina, pero es un buen comienzo”.





JUJUY



El turismo generó ingresos por alrededor de 100 millones de pesos durante el fin de semana largo en Jujuy, donde la ocupación hotelera que alcanzó picos del 60% por ciento en atractivos como la Quebrada de Humahuaca, según datos del sector dados a conocer este miércoles.



“Lo que sucedió este fin de semana extra largo fue positivo y está dentro de lo esperado por todo el sector. Creemos que lentamente irá aumentando la afluencia de turismo extraprovincial y regional”, señaló a Télam la titular de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán.



Agregó que, si bien fue “muy poca” la presencia de visitantes de otras provincias debido a que es muy reciente la apertura al turismo nacional, aguardan con expectativa "ver qué sucede en enero” y esperan que “el virus dé un respiro para tener una temporada de verano menos complicada”.



Sobre el impacto económico de los cuatro días del fin de semana largo, desde el Ministerio de Turismo provincial se informó que fue de 100 millones de pesos, generado por unos 8.900 turistas en las cuatro regiones de la provincia y con un promedio de pernocte de dos noches.



Se indicó además que los destinos más elegidos de la provincia fueron los poblados quebradeños de Purmamarca y Tilcara, donde se registraron picos de 60% de ocupación, mientras que, a nivel provincial, el promedio fue del 35% sobre las más de 12 mil plazas en todo el territorio.



El ministro de Turismo, Federico Posadas, hizo un “balance positivo" tras los feriados, teniendo en cuenta que "son los primeros números de la temporada en el marco de la reapertura de Jujuy al turismo regional y nacional”.



Cabe recordar que los turistas que deseen visitar Jujuy deben obtener el Certificado de Verano en la página web argentina.gob.ar/verano, siendo éste el único requisito para llegar a disfrutar de los distintos atractivos de la provincia.





ENTRE RIOS



El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció a través de sus redes sociales que esa provincia se ubicó como el tercer destino turístico del país en este fin de semana largo de diciembre, y apuntó que se trata de un "muy buen comienzo que adelanta lo que será el verano".



"Si hacemos las cosas bien, respetando los protocolos y medidas de cuidado, podremos consolidar la reactivación del turismo que genera miles de puestos de trabajo", agregó Bordet.



El mandatario provincial consideró que es "una gran noticia para muchas ciudades entrerrianas y en especial para el sector tan golpeado" por la pandemia del coronavirus.



La "cercanía y diversidad de propuestas ligadas a la naturaleza, como playas a la vera del río, termas, circuitos rurales e históricos, y la amabilidad de la gente, posicionan a Entre Ríos con muy buenas expectativas para esta temporada", auguró Bordet.



Por su parte, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, Juan José Bahillo, enfatizó que el fin de semana largo "ha representado un alivio para todo el sector".



Entre Ríos se ubicó como el tercer destino más solicitado por medio de la plataforma Verano, con el 8,5 % del total de las solicitudes.



Durante el fin de semana largo, se habilitaron más de 20 complejos termales, parques acuáticos y temáticos en toda la provincia; recorridos de reservas, parques y áreas naturales con travesías, avistaje y destreza; establecimientos de turismo rural y pesca deportiva; entre otros.



La gran mayoría de los turistas que ingresaron a Entre Ríos provinieron de Buenos Aires; del AMBA y de Capital Federal; seguidos por Santa Fe, Córdoba, de otras ciudades entrerrianas; Corrientes y Chaco.



Los destinos entrerrianos más solicitados para visitar fueron Gualeguaychú, Federación, Colón, Concepción del Uruguay, Victoria, Ibicuy, Villa Paranacito, Concordia, Paraná, Gualeguay, San José y La Paz.



Del total de 45.605 solicitudes recibidas, el 98% fueron autorizadas, y el 2% restante rechazado, principalmente por el control de cupos en algunos destinos.



El Gobierno provincial recordó que el único requisito obligatorio para vacacionar en Entre Ríos es el Certificado Verano (www.argentina.gob.ar/verano), y que no no se exige ni PCR ni cuarentena; pero sí se sugiere un Seguro Viajero, sin obligatoriedad.



Asimismo, pocos municipios de los 247 que se encuentran habilitados en la plataforma agregaron un permiso municipal online complementario.







PEHUEN-CO



Unas 35.000 personas ingresaron durante el fin de semana largo al balneario de Pehuen Co, en el distrito bonaerense de Coronel Rosales, en el marco del inicio de la temporada 2020-2021, se informó hoy oficialmente.

Desde la comuna se indicó que los datos surgen por un conteo llevado a cabo a través de la Dirección de Turismo de Coronel Rosales y los datos de la aplicación CUIDAR.



"Se tramitaron 6.300 permisos lo que alcanzó a grupos familiares y por un total de 16.000 turistas, todos ajenos a Coronel Rosales sumados a los vecinos del distrito", informó hoy a Télam el intendente Mariano Uset.



El jefe comunal de Coronel Rosales, distrito en el que se encuentra Pehuen Co, agregó que "en las horas picos se registró un promedio de ingresos de 420 autos por hora".





"La gente se comportó muy bien, tuvimos marea baja por la tarde por lo que la playa estuvo amplia con el fin de contar con el respectivo distanciamiento", agregó el intendente.



Uset dijo además que durante el fin de semana largo "los guardavidas comenzaron con sus funciones cubriendo todos los puestos y con refuerzo de personal policial del Operativo Sol que permitió hacer un control en el ingreso".



"Por la noche la actividad estuvo reducida debido a que todavía muchos comercios no están funcionando ya que normalmente lo harán a partir del 15 de diciembre", agregó.



Por último Uset señaló que "funcionó todo bien, con controles se pudo acceder y disfrutar de Pehuen Co en la medida que se fue ganando confianza con la pandemia" y reiteró que el certificado de circulación con el que deben contar los turistas "para nosotros es clave para estar preparados".



Desde el 1 de diciembre las personas ajenas al distrito y que quieran ingresar a los balnearios podrán hacerlo tramitando el Certificado Único Habilitante para Circulación, que se expenderá con fines turísticos.



RÍO NEGRO



Unos 24.000 turistas visitaron los principales destinos rionegrinos durante este fin de semana extra largo, con el balneario Las Grutas y las ciudades de Bariloche y El Bolsón como los puntos más elegidos , informaron hoy desde Turismo provincial.



Después de 260 días sin turismo los niveles de ocupación rondaron el 50% cumpliendo con las expectativas, destacaron.



En la costa rionegrina se registró una ocupación del 40%, con 11.320 turistas en Las Grutas, mientras que en Bariloche fue de 15% en hoteles y 60% en cabañas, con 11.500 turistas.







Por su parte, en El Bolsón la ocupación también fue del 50% promedio, con 1982 visitantes, indicaron.



Otros destinos que tuvieron una importante afluencia de turistas fueron Playas Doradas en la costa y El Manso en la cordillera.



En este sentido, la ministra de Turismo rionegrino, Martha Vélez, señaló que "se cumplieron las expectativas que teníamos desde el Gobierno de Río Negro para este primer fin de semana después de 260 días sin actividad".



"Las primeras estadísticas también nos señalan que se cumplió con lo esperado, los viajantes son de lugares cercanos, núcleos familiares y de amigos", subrayó..



Agregó que "desde los municipios, prestadores turísticos, las Cámaras de Turismo recibimos mensajes muy esperanzadores".



La funcionaria local destacó que "el turismo genera empleo genuino en nuestra provincia y es una de las principales actividades económicas, para nosotros es muy importante, dimos pasos cortos y firmes durante todos estos meses para llegar a la apertura de la temporada con protocolos sanitarios que permiten la reactivación económica del sector".