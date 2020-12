El Secretario de Energía Busso visitó las Estaciones Transformadoras de Ituzaingó

Jueves, 10 de diciembre de 2020

El Secretario de Energía de la provincia, Dr. Arturo Busso recorrió la Estación Transformadora “Ituzaingó Norte” y la Estación Transformadora “Parque Industrial Ituzaingó”, ambas construyéndose con financiamiento de la Entidad Binacional Yacyretá y asistidas técnicamente por la Secretaría de Energía de Corrientes.





La ET “Ituzaingó Norte”, que contará con una potencia inicial de 30 MVA, se encuentra en la etapa de ensayos de puesta en Servicio, con un avance de obra del 95 %. En ocasión de la recorrida del Secretario de Energía, se encontraban finalizando las tareas de conexión de la ET a la Línea de Alta Tensión existente entre las localidades de Ituzaingó e Itá Ibaté.





En el caso de la ET que se construye para el parque industrial de Ituzaingó, Busso visitó las obras de relleno y compactación del predio donde se construirá esta importantísima obra recientemente iniciada y que permitirá la energización de las empresas que ya se están instalando en el predio del parque industrial, con una potencia inicial de 30 MVA.