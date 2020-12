Nuevos horarios de atención en comercios de Capital Jueves, 10 de diciembre de 2020 Los cafés, bares y restaurantes podrán funcionar hasta las 3 de la mañana, siempre manteniendo estrictamente los cuidados de distanciamiento e higiene por la Covid-19. Tanto los locales esenciales como los no esenciales podrán abrir hasta las 22.





En la tarde de este miércoles, el intendente capitalino Eduardo Tassano anunció cuáles son las nuevas medidas adoptadas en la ciudad de Corrientes en torno a la pandemia del coronavirus. Las decisiones se dieron a conocer tras la conferencia encabezada por el gobernador Gustavo Valdés y se enmarcan en un trabajo mancomunado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad.

Tras destacar, como es habitual, la importancia de trabajar coordinadamente con el gobernador, Tassano dio a conocer los detalles del regreso a Fase 5 en la ciudad de Corrientes, que incluyen una mayor amplitud en cuanto a los horarios de apertura de diversos tipos de comercios.

En cuanto a los locales comerciales, tanto aquellos considerados esenciales (carnicerías, panaderías, verdulerías, ferreterías, talleres mecánicos, gomerías, ópticas, estacionamientos, veterinarias y comercios de venta de artículos de limpieza e higiene) como los no esenciales (peluquerías y salones de estética, entre otros), podrán abrir de 8 a 22. Entonces, en el sector comercial en general quedará disponible ese rango de 8 a 22, lapso en el cual la franja horaria de cada comercio quedará a discreción de sus propietarios.

Respecto de los bares, cafés y restaurantes (tanto los que tienen espacios abiertos como aquellos que cuentan con salones cerrados, siempre y cuando respeten estrictamente el cuidado del distanciamiento), podrán permanecer abiertos hasta las 3 de la mañana. Idéntico horario se aplicará a los maxikioscos y almacenes de cercanía.

En ese marco, se destacó que los clientes que asistan a restaurantes, bares y cafés deberán permanecer en sus respectivos lugares (rigen los croquis de distribución de mesas y espacios habilitados) respetando estrictamente los protocolos vigentes. En estos casos, sigue el máximo de diez personas por mesa, como así también la posibilidad, para la clientela, de utilizar la modalidad de entrega vía delivery o de compra y retiro (takeaway).

Acerca de los shoppings, la galería comercial abre a las 9 y puede permanecer hasta las 22, mientras que el patio de comidas podrá estar abierto hasta la medianoche. “En todas las instalaciones del paseo de compras, así como de los demás comercios de la ciudad, debe continuar respetándose el protocolo Covid-19”, recordó el intendente.

En cuanto a las farmacias, continuarán con permiso para abrir durante las 24 horas.



FIESTAS DE FIN DE AÑO

En ese contexto, el intendente recordó la decisión del gobernador Valdés de implementar un permiso especial para las fiestas de fin de año, con hisopado gratuito para los correntinos que deseen viajar a la ciudad a pasar Navidad o Año Nuevo con sus familias. Acerca de ello, recordó que la solicitud podrá realizarse a partir del 20 de diciembre desde permisos.corrientes.gob.ar/permisos.



“NO DEBEMOS RELAJARNOS”

“En equipo con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, continuaremos realizando los testeos masivos, que nos permitieron detectar nuevos casos y prevenir muchos focos de contagio”, ratificó Tassano.

Las declaraciones se enmarcan en los datos dados a conocer por el Gobierno provincial este martes, desde donde se informó que Corrientes es una de las provincias que más testeos realiza, con un total acumulado de 130.000 tests realizados a la fecha, lo cual se agrega a la capacidad de respiradores del Hospital de Campaña, donde sólo está ocupado el 10,33 por ciento del total.

“Sabemos que la fase de vacunación está cerca, pero no debemos relajarnos. ¡Seamos responsables, sigamos cuidándonos!”, instó el intendente, quien finalmente aseguró que las demás medidas (reuniones sociales y familiares, deportes y gimnasios, entre otras) se darán a conocer oficialmente este jueves.