Capital y Paso de los Libres avanzaron a Fase 5

Miércoles, 09 de diciembre de 2020

Gustavo Valdés informó que las ciudades de Capital y Paso de los Libres abandonarán la Fase 3 tras dos semanas con restricciones. Se mostró conforme con el cumplimiento de los objetivos que se habían planteado pero instó a continuar con los cuidados.





El gobernador Gustavo Valdés anunció que las ciudades de Corrientes y Paso de los Libres volverán a Fase 5. Lo dijo a través de una conferencia de prensa en Casa de Gobierno este miércoles 9.



El mandatario destacó que se tomó la medida luego que se registrara un descenso en los casos de coronavirus. No obstante exhortó a la población a continuar con los cuidados preventivos.



"Las medidas dieron sus frutos pero no quiere decir que el problema esté resuelto", explicó Valdés. Aseguró que están al límite con la capacidad de hisopados pero que seguirán realizando el esfuerzo para evitar mayores contagios.



"Se vienen días de cobro y hay que tener especial cuidado", agregó. También adelantó la vuelta del turismo: "tenemos que tomar medidas que sean saisfactorias, no tomar medidas demagógicas para sacar ventaja política, tenemos que tomar medidas que podamos cumplir", dijo Valdés.



En cuanto al turismo nacional seguirán pidiendo el permiso por la página del Gobierno y exigirán una declaración jurada y datos de dónde estarán en la provincia. "En cada una de las ciudades turísticas reforzaremos el sistema de salud", agregó el mandatario.



En una primera instancia habló la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla que explicó el panorama general de la pandemia en la provincia. "Es importante continuar con las medidas de cuidado y con el aislamiento preventivo cuando es necesario", manifestó.



La profesional explicó que los brotes se pudieron controlar gracias a que salieron a buscar los contagios con los centros de testeo. "Como realizamos más controles subieron los casos en noviembre", detalló.